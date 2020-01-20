Премьер Украины заявил, что вопрос с его отставкой «закрыт»

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что вопрос с его отставкой закрыт.

Гончарук в пятницу сообщил, что написал заявление об отставке и передал его главе государства с правом внесения в Верховную раду. Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписи его высказываний о Зеленском, чтобы доказать свое уважение. Позже Зеленский на встрече с действующим премьером заявил, что после скандала с аудиозаписями решил дать шанс ему и его правительству, глава государства поставил перед ними ряд задач.

«Да», — заявил Гончарук в эфире телеканал «Украина 24», отвечая на вопрос, закрыт ли вопрос с его отставкой. Также премьер анонсировал ряд кадровых изменений и назначений в кабинете министров.

Ранее на YouTube-канале «Как обмануть президента» был опубликовал ролик с аудиозаписью «совещания» по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, в частности заявляет, что у президента «примитивное понимание экономических процессов». Также Гончарук якобы сам себя назвал «профаном» в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что «не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети Интернет». Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей.