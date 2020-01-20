Конференция в Берлине призвала создать единое правительство Ливии

БЕРЛИН, 19 янв — РИА Новости. Участники конференции по Ливии в Берлине призвали сформировать единое и эффективное правительство страны, возобновить мирные переговоры для завершения переходного периода и проведения выборов парламента и президента, говорится в совместном итоговом документе.

«Мы призываем сформировать работающий президентский совет, а также единое, инклюзивное и эффективное ливийской правительство, одобренное палатой представителей. Мы призываем все ливийские стороны возобновить ведомый ливийцами политический процесс под эгидой миссии ООН по поддержке Ливии (UNSMIL), вовлекаясь в него конструктивно, открывая путь окончанию переходного периода путем свободных, справедливых, инклюзивных и заслуживающих доверия парламентских и президентских выборов», — говорится в документе, обнародованном кабмином ФРГ.

Также лидеры стран-участниц конференции отметили, что необходимо справедливо распределять общественные блага в стране между различных географическими регионами, чтобы покончить с центральным источником «конфликта и взаимных упреков».

Лидеры признали важную роль соседних с Ливией стран в стабилизации ситуации и подчеркнули готовность признать итоги межливийского процесса урегулирования.