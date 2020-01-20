Онколог розповів про ранню діагностику раку шкіри

Про ефективний метод діагностики раку шкіри на самій ранній стадії розповів дерматоонколог Дмитро Бейнусов.

За його словами, в минулому році він оглянув понад 1100 пацієнтів, виявивши 22 меланоми і 24 випадки базальноклітинного раку шкіри. З них 10 випадків вдалося виявити за допомогою онлайн-консультацій, — пише ukrhealth.net

При цьому 3 з 14 небезпечних пухлин перебували на недоступних огляду ділянках тіла, пацієнти не знали про них. Без повного огляду дерматоскопом небезпечне захворювання пропустили б.

– Якби не огляд всіх, саме всіх утворень на шкірі дерматоскопом, дрібні пухлини могли б бути пропущені. При цьому три випадки були виявлені тільки завдяки фотографуванню, картуванню і порівнянні дерматоскопічних зображень з проміжком від семи місяців до року, – підкреслив лікар.

Виявити пухлину шкіри на самій ранній стадії допоможуть чотири простих правила, розповів онколог. Це:

– дерматоскопія всіх утворень на шкірі мінімум раз на рік, а також при будь-яких змінах освіти;

– фотодокументація і картування атипових утворень;

– видалення змінених утворень;

– перегляд гістологічних препаратів при розбіжності з дерматоскопічною картиною.

Меланома вважається найагресивнішим раком шкіри, і спочатку її важко відрізнити від звичайної пігментації. На ранніх стадіях захворювання нагадує плоскі коричневі плями. Ризик появи плям зростає у жінок старше 40 років, які захоплюються засмагою, особливо в солярії – кількість меланіну у них з віком зменшується, природний захист від засмаги пропадає.