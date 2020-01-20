СМИ: В турецких аптеках заканчиваются лекарства в преддверии повышения цен

Лекарства от давления, эпилепсии, гриппа и для лечения глаз и даже некоторые обезболивающие вряд ли можно найти в аптеках, пишет издание.

«Фирмы не хотят давать лекарства на склады. Например, в моей аптеке на данный момент нет 150 самых продаваемых лекарств. Список лекарств, недоступных в моей аптеке, занимает 10 листов формата А4», — сказал Зафер Дженап Сарыалиоглу, глава Стамбульской палаты фармацевтов.

Издание напоминает, что Турция использует так называемую систему «референтных цен» для определения стоимости лекарств, основанную на самых низких ценах продаж в пяти странах Европейского Союза. Турецкие власти и фармацевтические компании обычно договариваются о повышении цен в феврале, и поэтому поток лекарств из хранилищ почти останавливается в январе, поскольку фирмы стремятся заработать на новых ценах, особенно на импортных лекарствах.