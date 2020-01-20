«Король Instagram» проиграл миллион долларов за 40 секунд из-за Макгрегора

Дэн БилзерянФото: danbilzerian / Instagram

Блогер Дэн Билзерян (Dan Bilzerian), также известный как «король Instagram», проиграл миллион долларов за 40 секунд, поставив на победу Дональда Серроне в бою против Конора Макгрегора. О ставке он сообщил в stories своего Instagram.

Макгрегор нокаутировал Серроне 19 января в первом раунде. Для победы ему потребовалось всего 40 секунд. Он выиграл 22-й бой в карьере при четырех поражениях, одно из которых — от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.

После окончания турнира глава UFC Дэйна Уайт заявил, что следующим соперником Макгрегора станет победитель боя между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, запланированного на 19 апреля в Нью-Йорке.