Американский певец извинился и умер во время выступления

Источник новости: Lenta.ru
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В Вашингтоне рассматривают возможность сократить военную помощь Ираку в случае, если Багдад примет решение о выводе американских войск. Об этом стало известно Wall Street...
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