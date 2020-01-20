Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине

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mavit
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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель «потеряли» российского лидера Владимира Путина на церемонии фотографирования в рамках международной конференции по Ливии в Берлине. Соответствующее видео опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter.