Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель «потеряли» российского лидера Владимира Путина на церемонии фотографирования в рамках международной конференции по Ливии в Берлине. Соответствующее видео опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter.
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