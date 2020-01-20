Задержанный делу пропаже подростков Новоалтайска покончил собой отделе полиции

Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян назначил проверку по факту самоубийства мужчины, который был задержан и доставлен в новоалтайский отдел полиции в рамках расследования особо тяжкого преступления. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Как уточнили ИА «Банкфакс» источники, скончавшийся был задержан в ходе расследования громкого дела о пропаже 15-летнего Дмитрия Думчева и 18-летней Оксаны Руденко: он был последним, кто видел подростков.

Как сообщила пресс-служба, задержанного доставили в отдел полиции МВД России по Новоалтайску несколько дней назад. Правоохранители собирались установить обстоятельства его возможной причастности к особо тяжкому преступлению. Как утверждается, во время нахождения в отделе он попросился в туалет. Там мужчина совершил самоубийство. Срочно были вызваны медики, полицейские оказали первую помощь, но, несмотря на это, он скончался.

По данному факту руководитель ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян назначил проверку. По ее итогам будут установлены обстоятельства самоубийства задержанного и оценена роль должностных лиц. В случае, если будет установлена вина сотрудников, будет принято соответствующее решение.

Источники ИА «Банкфакс» подтвердили, что мужчина был доставлен в отделение полиции в рамках расследования громкого дела о пропаже двух подростков. По данным собеседника, погибшим жителем Новоалтайска является человек, который последним видел Дмитрия Думчева и Оксану Руденко. Накануне стало известно, что они ночевали у этого мужчины. Об этом «Комсомольской правде на Алтае» рассказала мать девушки Лариса Руденко. По ее словам, мужчина скончался после того, как начались активные поиски и было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщил ИА «Банкфакс», что по предварительным данным в доме погибшего между ним и подростками произошел конфликт. После этого молодых людей никто не видел.

Напомним, что по факту исчезновения Дмитрия Думчева и Оксаны Руденко СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по по признакам п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Ситуация находится на контроле руководителя регионального СК Андрея Хвостова и под пристальным вниманием председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Поиски пропавших продолжаются.

Гражданам, которые видели Дмитрия Думчева и Оксану Руденко или знают что-либо об их исчезновении, просьба сообщить об этом по телефону 8 (3852) 29-80-02 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи — 102).