Участники встречи в Берлине призвали прекратить маневры войск в Ливии

БЕРЛИН, 19 янв — РИА Новости. Участники берлинской конференции по Ливии призвали прекратить перемещение военной техники и войск по территории страны, говорится в совместном итоговом документе.

«Мы призываем к прекращению всех военных маневров сторонами конфликта или при их прямой поддержке в Ливии и над ней, начиная со старта процесса прекращения огня», — говорится в тексте.

Участники конференции также приветствовали заметное снижение насилия с момента объявления перемирия 12 января, что произошло по инициативе России и Турции, а также проведенные в Москве межливийские переговоры при участии упомянутых стран.

Лидеры стран-участниц также выступили за демобилизацию и разоружение нерегулярных вооруженных формирований с последующей интеграцией их членов на индивидуальной основе, при консенсусе личного состава и профессиональной оценке в законные военные, гражданские институты и органы безопасности.