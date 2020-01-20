Эксперт: смена главы МИД КНДР предвещает отказ от переговоров с США

СЕУЛ, 19 янв – РИА Новости. Назначение новым главой МИД КНДР представителя военных кругов без опыта работы с американской стороной Ри Сон Гвона означает ужесточение позиции КНДР в отношении США и практическое отсутствие вероятности продолжения диалога по денуклеаризации, считает директор центра исследований Северной Кореи института Сечжон Чон Сон Чжан.

Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на источники в Пхеньяне сообщило, что КНДР сменила главу МИД Ли Ён Хо на бывшего военного и председателя комитета по мирному объединению родины Ри Сон Гвона.

Как считает эксперт, последние изменения в составе центрального комитета Трудовой партии КНДР и смена главы МИД четко показали отсутствие у Северной Кореи намерения продолжать переговоры с США. На 5-м пленуме центрального комитета ТПК 7-го созыва, который прошел в конце декабря 2019 года, председатель Ким Чен Ын объявил о прекращении переговоров с США и новом курсе, подразумевающем «прорывное противостояние санкциям» в отношении Северной Кореи. Вслед за этим из кабинета сразу были уволены специалист по Европе, занимавшийся внешними отношениями Северной Кореи, глава международного отдела ЦК ТПК Ри Су Ён и министр иностранных дел Ли Ён Хо.

По сообщениям СМИ, место Ри Су Ёна занял экс-посол КНДР в России Ким Хён Чжун, а на место министра иностранных дел вместо специалиста по переговорам с США Ли Ён Хо назначили Ри Сон Гвона, который был главой северокорейской делегации на переговорах военного командования Юга и Севера в 2018 году. Таким образом, после пленума в декабре статус дипломатической элиты «резко упал».

«Если правда то, что министром иностранных дел назначен Ри Сон Гвон, который до этого не имел опыта в переговорах с США и является специалистом по военным переговорам с Южной Кореей, можно истолковать это как отражение позиции Ким Чен Ына о прекращении переговоров с США и противостоянии санкциям. Соответственно, в будущем сложно ожидать значительного прогресса в диалоге США-КНДР и можно предсказать ужесточение позиции Северной Кореи в отношении США», — заявил Чон Сон Чжон в комментарии, полученном РИА Новости.

Эксперт отметил, что еще до недавнего времени Ри Сон Гвон не был даже кандидатом на попадание в число членов центрального комитета ТПК и не вошел в национальный похоронный комитет по случаю кончины легендарной северокорейской революционерки Хван Сун Хи. Ри Сон Гвон в прошлом выступал «за интересы военных элит», поэтому можно ожидать усиления позиции КНДР о сохранении ядерного оружия. В то же время наличие опыта по переговорам с Южной Кореей у Ри Сон Гвона не означает, по мнению профессора, какой либо выгоды для южан, поскольку в его сферу ответственности входят именно дипломатические отношения со всеми «несоциалистическими» странами помимо Южной Кореи.

Назначение главой международного отдела ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) бывшего посла в России и на Ближнем Востоке Ким Хён Чжуна же, по мнению профессора, означает, что КНДР будет укреплять отношения со странами в этом регионе.