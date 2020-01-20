Боевики в Сирии пытались атаковать авиабазу Хмеймим

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.

В ведомстве отметили, что 19 января с наступлением темного времени суток российские средства противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы Хмеймим выявили три малоразмерные воздушные цели (БПЛА), приближавшиеся к российскому военному объекту с северо-восточного направления.

«Штатными зенитными ракетными средствами российской авиабазы воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — говорится в сообщении.