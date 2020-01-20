Хабиб хочет $ 100 млн за реванш с Конором

Президент UFC Дэйна Уайт обещал дать Макгрегору шанс снова встретиться с Нурмагомедовым, если ирландец одолеет Серроне. Перспектива такого поединка не слишком обрадовала семью российского спортсмена, зато прозвучала сумма желаемого гонорара.

Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба Нурмагомедова: «Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте 100 миллионов долларов. На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш? Не знаю, может, Дэйна Уайт захочет это организовать, раз ему нужен этот бой».

По словам отца Нурмагомедова, в целом его сыну этот матч-реванш с Макгрегором не интересен.

Абдулманап Нурмагомедов: «Абсолютно не интересен реванш, он сдался нам. Это был доминирующий бой, в котором мы оседлали его и три раунда били. А потом он сдался — мы его задушили».

Сам Макгрегор уже начал кампанию по продвижению матча-реванша с Нурмагомедовым, которому полтора года назад проиграл нокаутом. Ирландец заявил, что хочет провести бой в России. При этом ранее глава UFC Уайт сообщал, что эта встреча будет проходить не в Москве.

Конор Макгрегор, спортсмен: «Мы не можем драться в Москве? Серьезно? Этому виной финансы? Неужели мы мало заработали на первом бое? А я обожаю Россию и русских! Я больше русский, чем Хабиб. Давайте драться в Москве! У Хабиба особый набор навыков и свой стиль ведения боя. Можете не сомневаться, я все это понимаю и серьезно подготовлюсь к реваншу».

В октябре 2018 года в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов победил Макгрегора. Тот после поражения озадачился матчем-реваншем. Глава UFC Дэйна Уайт пообещал дать ирландцу такой шанс, если он выиграет у американца Дональда Серроне.