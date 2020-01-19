Джонсон на встрече с Путиным заявил о невозможности нормализации отношений РФ и Великобритании

Отношения между Россией и Великобританией не нормализуются до тех пор, пока РФ будет угрожать безопасности Соединенного Королевства и его союзников. Об этом на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях конференции по Ливии в Берлине заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает ТАСС.

«Премьер-министр сказал, что нормализации наших двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и коллективную безопасность», — сказано в заявлении канцелярии главы британского правительства.

При этом Москва неоднократно отвергала все обвинения в свой адрес. Также Джонсон подчеркнул, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери, произошедшему 4 марта 2018 года, не изменилась. «Он ясно заявил, что позиция Великобритании по Солсбери не изменилась и что это было безответственным случаем использования химического оружия и наглой попыткой убийства невинных людей на территории Великобритании», — говорится в коммюнике Даунинг-стрит.

Россия также много раз заявляла о непричастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии.

Помимо того, премьер-министр Великобритании отметил, что на нем и на Путине «лежит ответственность» за решение вопросов международной безопасности, в том числе в Ливии, Сирии, Ираке и Иране.

Путин и Джонсон встретились в первый раз с момента избрания последнего лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром Великобритании в июле прошлого года.