В Турции уволили по меньшей мере 150 сотрудников государственных театров без официального объяснения

Увольнения начались после того, как правительство Турции изменило основные требования для сотрудников государственных театров страны в новом постановлении, опубликованном 26 декабря, и обещающем улучшить условия труда, отмечает DW.

Новое положение позволило сотрудникам, работающим на контрактной основе, подать заявления на вступление в штат, однако среди многих, подавших свои заявления, порядка 150 были уволены без предварительного уведомления, указывает издание.

«В соответствии с условиями найма, работа сотрудников по контракту не была одобрена директором», — говорилось в извещении, которое получили уволенные работники.

По данным DW, артисты, размышляя о причинах увольнений, предположили, что возможно это связано с их участием в протестах в Гези в 2013 году, которые стали крупнейшей антиправительственной демонстрацией со времени прихода к власти правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в 2002 году.

«Среди тех, чьи контракты были расторгнуты, есть представители разных направлений. Поскольку это может повлиять на всех, многие опасаются за будущее. Раньше проводился тест на пригодность для персонала. Сегодня новых сотрудников отбирают сверху, независимо от того, получили ли они степень в консерватории или нет», — сказал Серкан Гидишоглу, представитель одного из актёрских союзов, добавив, что целью увольнений может быть замена персонала на сторонников правительства.