«Унизительная ситуация»: Петросян перестал общаться с дочерью после предательства

Елена Степаненко и Викторина забрали у юмориста телефон и снимали его на видео.

В последнее время в жизни Егений Петросян кипят нешуточные страсти. В начале декабря сатирик женился на молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Однако счастливое событие омрачают непростые отношения юмориста с единственной дочерью Виталиной. Дело в том, что девушка очень близка со своей мачехой Еленой Степаненко.

Евгений Петросян совершенно случайно узнал о том, что его дочь Виталина прилетела в Москву из США. Он пришел в квартиру, расположенную в центре столицы, за вещами. Дело в том, что в апартаментах в Зачатьевском переулке сейчас проживает Елена Степаненко. Какое-то время артистка даже не пускала туда бывшего мужа.

Однако недавно согласилась принять сатирика. Евгений Ваганович, приехав по адресу, с удивлением обнаружил там помимо бывшей жены еще и родную дочь.

«На входе дамы забрали у Петросяна телефон, а сами ходили за ним по пятам и снимали на видео. Такая вот неприятная унизительная ситуация», — цитирует «СтарХит»адвоката юмориста Сергея Жорина.

По словам адвоката, после такого предательства Евгений Ваганович расстроен и обижен на дочь. Он прекратил с ней любое общение.

Как полагает Жорин, основной причиной, по которой наследница юмориста заняла сторону мачехи, скорее всего является многомиллионное имущество. Сейчас идет его оценка. Но даже по самым предварительным подсчетам общая стоимость составляет порядка 1,5 миллиарда рублей.

«Предполагаю, что больше всего дочь беспокоится за дом в Америке, половина которого принадлежит Петросяну. Но Викторина понимает, что он, как родной папа, ничего ей сделать не способен. А вот Степаненко вполне себе может. Елена Григорьевна владеет половиной супружеской доли. Дочь решила, что стратегически выгоднее дружить с мачехой», — рассказал адвокат.

К слову, четвертая жена Евгения Петросяна всегда была в прекрасных отношениях с падчерицей. Викторина называет ее мамой. После развода Степаненко и Петросяна единственная наследница сатирика стала на сторону Елены Григорьевны. Как считают в окружении Петросяна и Степаненко, возможно, Викторина не хочет, чтобы семейное имущество досталось молодой жене отца Татьяне Брухуновой.

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко оформили развод в 2018 году. Адвокаты артистов в настоящее время занимаются вопросами раздела имущества бывших супругов. Меж тем в начале декабря стало известно о том, что сатирик женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Парадолго скрывала свои отношения, но все тайное становится явным.

ИСТОЧНИК:vobguy.com