"Больнее уже не будет": развод стал ударом для седьмой жены Дунаевского 

Марина Рождественская узнала о своем расставании с композитором по телевизору.

Композитор Максим Дунаевский официально был женат семь раз. И совсем скоро вновь отправится под венец. О том, что восьмая свадьба состоится совсем скоро, поведал сам 75-летний музыкант. Меж тем, седьмая супруга знаменитости, 47-летняя Марина Рождественская узнала о решении Максима Исааковича развестись вместе с телезрителями.

Максим Дунавевский объявил о новой женитьбе. «В ближайшее время мы сыграем свадьбу. Алла — близкий мне человек. Она по профессии музыковед, кандидат наук. Всегда сопровождает меня. Мы три года вместе. Я бы никогда в свои 75 лет не решился на развод, если бы не был в нем уверен», — разоткровенничался композитор в эфире программы «Судьба человека».

При этом Дунаевский подчеркнул, что седьмая супруга Марина Рождественская навсегда останется в его сердце. «Марина переживает сильно. Я не оставлю ее никогда. Я только с благодарностью буду вспоминать годы, проведенные рядом с ней. Любая женщина в ее ситуации будет горевать. Но ничего вернуть уже нельзя», — заметил композитор.

Он вспомнил, как в его жизни появилась Рождественская: «Она ворвалась в мою жизнь красиво. Марине тогда было всего 25 лет, а мне уже 54. Я тогда чувствовал себя мальчишкой рядом с ней. При знакомстве не знала, что станет моей седьмой женой. Она прошла проверку временем», — подчеркнул музыкант и пообещал, что разделит имущество так, чтобы бывшая возлюбленная до конца жизни ни в чем не нуждалась.

Меж тем слова композитора о новой женитьбе стали настоящим ударом для Рождественской. «Больнее уже не будет… Я сама узнала, что мы не вместе, позавчера. Это удар, хотя мы созванивались, списывались, несколько раз на дню. Не понимаю, как он утаивал, зачем врал?», — поведала женщина.

Она заявила, что закатила мужу скандал. «Много «добрых» слов друг другу сказали, поорали, а со мной по-другому и не получилось бы. Но это жизнь, значит так нужно…», — цитирует Марину сайт.

Дунаевский прожил с Рождественской 20 лет. Много лет назад они венчались. «Мы были вместе 20 лет. Это для меня невозможная цифра. Мне правда очень жаль, что так сложилось. Наша совместная жизнь закончилась. Невозможно продолжать то, что не получается взбодрить», — объяснил свое решение развестись Дунавевский.

Марина с трудом верит, что супруг пошел на такой шаг ради новой любовницы. «Я все думаю, ну, человеку 75 лет , сколько можно? Причем его новой, по-моему 37 лет, всего лишь на 10 лет младше меня», — разводит руками Рождественская.

Напомним, женами Максима Дунаевского в разное время были Наталья Леонова, Регина Темирбулатова, Елена Дунаевская, актриса Наталья Андрейченко, модель Ольга Данилова, Ольга Шеронова и Марина Рождественская. Сын от брака с Андрейченко, 38-летний Дмитрий, проживает в Швейцарии. 37-летняя дочь Алина от Нины Спада — живет во Франции. В 2002 году Рождественская родила дочь Полину. Кроме того, Дунаевский удочерил Марию, первенца Рождественской от первого брака. Девушка носит фамилию Дунаевского.

ИСТОЧНИК: hi-android.net