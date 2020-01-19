Названы 10 кроссоверов, которые не нужны российским автомобилистам

Эксперты составили список современных кроссоверов, которые оказались не нужны отечественным автомобилистам. По крайней мере, в минувшем году в салонах автодилеры реализовали их в смешном количестве — менее 250 экземпляров. И это в масштабах всей России!

Рейтинг автомобилей SUV-сегмента, которые откровенно провалили продажи, [url=]приводит[/url] «Российская газета».

Десятое место с 251 продажей занимает китайский кросс Chery Tiggo 2. Низкий спрос на эту машин, по мнению специалистов, обусловлен мотором небольшой мощности.

На девятом месте расположился японский внедорожник Honda Pilot. Даже обновления не помогли ему прижиться в РФ — авто разошлось скромным тиражом 228 экземпляров.

Jeep Renegade, реализованный в количестве 176 машин, также не покорил автомобилистов. Модель называют «входным билетом в мир джипов», но российские покупатели ее не оценили. Возможно, из-за облика, который сочетает в себе брутальность с романтикой.

Седьмое и шестое место — за Brilliance V5 (165 экземпляров) и обновленным Jeep Cherokee (127 экземпляров).

Первую пятерку не самых популярных автомобилей открывает рамный Foton Sauvana. Его показатель — 125 проданных за год машин — позволил занять 5-ое место. А все потому, что цена как для «китайца» от неизвестного бренда просто заоблачная — цены стартуют от 1.8 миллиона рублей.

На четвертом месте — Lifan X70, продажи которого составили 87 машин.

На третью строчку попал HTM Laville (58 экземпляров), на вторую — Peugeot 2008 (37 машин)

Самым невостребованным в России стал HTM Boliger — он продался всего в количестве 11 автомобилей. Позиционируется автомобиль как люксовый китайский внедорожник, который способен удивлять. И он удивляет, подчеркивает издание — особенно тем, что держится на китайском рынке и не уходит с него.

К тому же, покупателей тяжело понять. Они покупают машины 2015 года выпуска за 800 тысяч рублей, которые даже на время их схождения с конвейера по железу были устаревшими.