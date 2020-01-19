Опубликованы доходы Мишустина и его супруги за пять лет

Опубликованы задекларированные доходы премьер-министра РФ Михаила Мишустина и его супруги за пять лет. Их со ссылкой на данные ФНС представил «Коммерсантъ».

Так, в 2014 году, согласно декларации, доход Мишустина составил 23,2 млн рублей, его жена заработала 160,1 млн рублей, в 2015-м — 19,5 млн и 80,9 млн рублей соответственно, в 2016-м — 18,9 млн и 77,3 млн рублей, в 2017-м задекларированные средства премьера и его супруги составили 19,3 млн рублей и 68,5 млн рублей, в 2018-м — 19 млн и 47,7 млн рублей соответственно.

Напомним, 15 января правительство во главе с Дмитрием Медведевым в полном составе ушло в отставку. Пост премьер-министра занял руководитель ФНС Мишустин. Он заявил, что считает главным на сегодняшний момент сосредоточиться на исполнении положений послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию.