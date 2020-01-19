Последний указ. Медведев выделил 127 млрд рублей на атомный ледокол

Правительство РФ с 2020 по 2027 годы выделит 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер», сообщают «Ведомости». Постановление об этом 15 января подписал Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев в селе Санниково.

Антон Федотов, Андрей Каспришин / altairegion22.ru

Это одно из последних постановлений, подписанных Медведевым в должности премьера. Согласно документу, общая сумма вложений в проект атомного ледокола нового поколения мощностью 120 МВт составит 127 млрд 576 млн 979 тыс. рублей.

Заказчик строительства «Лидера» — госкорпорация «Росатом», застройщик — Федеральное государственное унитарное предприятие «Атомфлот». Предполагается, что ледокол обеспечит навигацию по Северному морскому пути, связывающему порты Северо-Восточной Азии и Северной Европы.

Как пишет РБК, о завершении разработки технического проекта «Лидера» было объявлено весной прошлого года. Тогда глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что стоимость строительства первого атомного ледокола «Лидер» на заводе «Звезда» в Приморском крае составит 120 млрд руб. Президент принял решение, что ледокол будет строиться на бюджетные деньги.

Ранее Дмитрий Медведев распорядился выделить миллионы долларов различным структурам ООН средства на восстановление Сирии.

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