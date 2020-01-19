В Сети продают 200-сильную турбированную «Ниву» за 1 млн рублей

Умелец из Тамбова выставил на продажу уникальную LADA 4×4 Urban, оснащенную 200-сильным турбомотором, новой светотехникой и массой других интересных доработок. За кастомизированный своими руками автомобиль он просит ровно 1 миллион рублей.

Внешне авторский внедорожник отличается новой светотехникой, черной матовой решеткой радиатора, спортивным обвесом, большими колесами на литых дисках и зеркалами от «Гранты» с повторителями сигналов поворота. Салон преобразили улучшенной отделкой, центральной консолью и рулем от «Приоры».



LADA 4×4 Urban. Фото AUTO.RU — Автомобили в России



LADA 4×4 Urban. Фото AUTO.RU — Автомобили в России



LADA 4×4 Urban. Фото AUTO.RU — Автомобили в России



LADA 4×4 Urban. Фото AUTO.RU — Автомобили в России

Подкапотное пространство тоже полностью переработано. Автор объявления указал, что внедорожник оснащен 200-сильным турбированным двигателем, настроенным на высокооктановый бензин АИ98-100.

Также «Турбо-Нива» получила задние дисковые тормоза, самоблокирующиеся дифференциалы, кнопку запуска двигателя, камеру заднего вида, дорогую музыку с сабвуфером, полную шумоизоляцию салона и множество других интересных «фишек».