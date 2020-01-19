Почему суд по делу Карлова в Турции не продвигается уже больше года

Кстати, читал турецкий текст о показаниях свидетеля Серкана Озкана, с которым беседовали российские следователи (единственные на кого тут надежда, но насколько я понял, они редко бывают в Турции). Так вот он сам направился в полицию, когда узнал, что его сожитель оказался убийцей. Озкан рассказал в суде, что его допрашивали российские следователи (и «возможно, сотрудники спецслужб») и вот это: «Они задавали мне вопросы. Их отношение было уважительным в сравнении с турецкими коллегами, и я с ними не чувствовал себя преступником».

Озкан сдавал комнату Алтынташу. «Я не знаю, являлся он сторонником Гюлена или нет. Я пустил его не задумываясь, потому что он был сотрудником полиции (который носил турецкий флаг на груди), и мне сказали, что ему нужна была помощь», — рассказал Озкан.

Я не хочу писать много об этом деле, единственно — я понимаю, что турецкое политическое волеизъявление хочет одного результата: найти связь с Гюленом.

P.S. иллюстрация Карлова моя работа в фотошопе + Vinci