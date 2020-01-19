На ливийском саммите призовут отказаться от нападений на нефтяные терминалы

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Участники саммита по урегулированию Ливии готовятся призвать иностранные державы, поддерживающие вражеские лагеря в Ливии, отказаться от нападения на нефтяные терминалы, передает Reuters.

Согласно проекту коммюнике, этот призыв прозвучит на саммите в Берлине. Также в документе признается государственная нефтяная компания NOC, расположенная в Триполи, в качестве единственного законного субъекта, которому разрешено продавать ливийскую нефть.

Стоит отметить, что призыв прозвучит на фоне того, как лагеря, связанные с командующим ЛНА Халифом Хафтаром, закрыли все нефтяные порты на востоке Ливии.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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