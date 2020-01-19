Россияне стали третьими в списке активных покупателей жилья в Турции

close

Dado Ruvic/Reuters

Жители России вошли в тройку активных покупателей турецкого жилья по итогам 2019 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Института статистики Турции.

В 2019 году число сделок по недвижимости, в которых фигурировали россияне, выросло на 26%. Всего было заключено почти три тысячи сделок (2,89 тыс.). Таким образом граждане России сместили с тройки лидеров Саудовскую Аравию, отправив иностранных жителей на четвертую строчку с показателем в 2,2 тыс. сделок.

Первое место по покупке турецкой недвижимости заняли жители Ирака (7,6 тыс. сделок) и Ирана (5,4 тыс. сделок).

Предполагается, что интерес россиян к жилью в Турции увеличился из-за изменения паспортной программы в стране.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россиянам предрекли рост цен на жилье

Источник