Россияне стали третьими в списке активных покупателей жилья в Турции

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Dado Ruvic/Reuters
Жители России вошли в тройку активных покупателей турецкого жилья по итогам 2019 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Института статистики Турции.
В 2019 году число сделок по недвижимости, в которых фигурировали россияне, выросло на 26%. Всего было заключено почти три тысячи сделок (2,89 тыс.). Таким образом граждане России сместили с тройки лидеров Саудовскую Аравию, отправив иностранных жителей на четвертую строчку с показателем в 2,2 тыс. сделок.
Первое место по покупке турецкой недвижимости заняли жители Ирака (7,6 тыс. сделок) и Ирана (5,4 тыс. сделок).
Предполагается, что интерес россиян к жилью в Турции увеличился из-за изменения паспортной программы в стране.
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