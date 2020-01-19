Модная фишка: 7 знаменитостей, павших жертвами депрессии (видео)

Совсем недавно в соцсетях прошел флешмоб #faceofdepression, толчком для которого стал пост вдовы вокалиста Linkin Park, Честера Беннингтона, который покончил с собой в июле этого года.

Флешмоб, целью которого было привлечь внимание общественности к проблемам психического здоровья и изменить отношение людей к депрессии, показал, что жертвой депрессии может стать абсолютно любой человек.

Не исключение и знаменитости, которые тоже проходят через непростой период реабилитации, и известность здесь скорее фактор, мешающий выздоровлению.

Шинейд О'Коннор

В августе 2017 года Шинейд О'Коннор выложила видеообращение, где звезда 90-х честно рассказала о своей многолетней борьбе с депрессией и суицидальными мыслями, которые посещают ее постоянно. О проблемах, с которыми сталкиваются люди, страдающие психическими заболеваниями и о непонимании со стороны близких.

По словам певицы, она записала видео, чтобы донести простую мысль: насколько тяжело жить человеку с депрессией или другими расстройствами психики.

Кристен Белл

В 2016 в интервью на YouTube's Off-Camera Show Кристен Белл рассказала Сэму Джонсу, что принимает лекарства от депрессии и тревоги. Она также отметила, что у ее матери, бабушки и других членов семьи были аналогичные проблемы.

«Никто не обвиняет диабетиков в недостатке инсулина, но если у тебя недостаточно серотонина и ты страдаешь депрессией и чувством тревоги — это вызывает осуждение. Очень интересные двойные стандарты». Совет Кристен для борьбы с депрессией и беспокойством: поймите, что нет никакого позора в поиске помощи, включая лекарства, для улучшения психического здоровья.

Леди Гага

«Я всю жизнь страдала от депрессии и тревоги» — рассказала в 2015 году Леди Гага в интервью журналу Billboard. Певица основала некоммерческий фонд BornThisWayFoundation, который оказывает помощь молодым людям, пострадавшим от издевательств, злоупотреблений и депрессии.

Леди Гага откровенно и без стеснений рассказывает о своем опыте и не скрывает, что неоднократно сталкивалась с проблемой депрессии и тревожности.

Дуэйн «Скала» Джонсон

В 2015 году Дуэйн «Скала» Джонсон поделился обнадеживающим и вдохновляющим посланием, чтобы поддержать всех, кто имеет дело с депрессией.

«Ты не первый, кто прошел через это, и ты не станешь последним. Мне жаль, что у меня не было кого-то в то время, кто мог бы просто отвести меня в сторону и сказать: «Эй, все будет в порядке». Мне жаль, что я этого не знал».

Он оставил свои мечты о футболе и вместо этого сосредоточился на новой карьере: борьбе. Сегодня «Скала» автор бестселлеров, семьянин и кинозвезда. Тем не менее, он надеется, что люди с депрессией не теряют надежды в темные времена.

Деми Ловато

Певица никогда не скрывала своих проблем и намерена де-стигматизировать психические заболевания, делясь своей историей. Деми Ловато рассказала: «Я просто считаю, что психическое заболевание — это то, о чем люди должны узнать больше. Я хочу, чтобы люди знали, что можно попросить помощи, и это нормально, если у вас есть психическое заболевание». Выступая в Национальном совете по поведенческому здоровью в Вашингтоне, Округ Колумбия, она сказала: «Я думаю, это важно, чтобы люди больше не смотрели на психическое заболевание, как на какое-то табу, о котором нельзя говорить» — объясняет Деми.

Сара Сильверман

Сара Сильверман красивая, успешная и саркастичная комедиантка. Но и она столкнулась с депрессией. «Люди используют определение «паническая атака» очень небрежно, но я не думаю, что большинство из них действительно знают, что это такое. Каждое дыхание затруднено. Ты умираешь. Ты умрешь. Это ужасно. И тогда, когда атака закончится, депрессия все еще существует», – говорит звезда.

«Я бы никому не пожелала депрессии, но если вы когда-нибудь испытаете это или испытываете это прямо сейчас, просто знайте, что с другой стороны маленькие радости в жизни будут намного слаще. Жесткие времена, дни, когда вы просто мяч на полу — они пройдут. Вы играете в длинную игру, и жизнь полностью стоит того».

Кара Делевинь

Кара Делевинь стала популярной супермоделью еще в подростковом возрасте. Но по мере того, как Делевинь росла, она также боролась с депрессией. В 15 лет она попала в «массивную волну депрессии, беспокойства и ненависти к себе», — рассказала она в интервью Vogue в 2015 году.

Она вела пагубный образ жизни, принимала психотропные препараты и посещала терапевта — ничего из этого ей не помогало. Однажды в своей квартире в Нью-Йорке ее посетили мысли о самоубийстве: «Я подумала: мне нужно решить, люблю ли я себя так, как мне нравится идея смерти». И потом на ноутбуке появилась песня «SpottieOttieDopaliscious» из Outkast, которая играла на похоронах друга, который недавно умер от передозировки героина. Это было похоже на предупреждение от него. И это меня так разозлило».