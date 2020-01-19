ООН хочет предотвратить шестое массовое вымирание на Земле

Мировое правительство в скором времени представить 20 основных целей, которые будут поставлены на следующие 10 лет. ООН занимается на данный момент разработкой плана, с помощью которого можно будет предотвратить уже шестое массовое вымирание на Земле, сообщает портал Новости Планеты.Конвенция ООН опубликовала новый проект, в котором говорится о том, каким образом будет проводиться борьба с ухудшением биоразнобразия Земли. Главной целью данного проекта является разработка 20 целей на следующие 10 лет, в число которых войдет сокращение парниковых газов, а также увеличение количества охраняемых районов. Ключевым предложением является присвоения официального охраняемого статуса практически третьей части мирового океана и суши. За счет этого некоторые биологические виды будут защищены от вымирания. На сегодняшний день защищено всего лишь 15% суши по всему миру и около 3% мирового океана. Также планируется сокращение загрязнений разными опасными веществами на 50%, усиление работы органов, которые занимаются контролем инвазивных видов.Шестое массовое вымирание – это специальный термин, под которым подразумевается состояние фауны и флоры в разных уголках мира на сегодняшний день. За 500 миллионов лет уже было зафиксировано 5 массовых вымираний, которые возникали по самым разным причинам. Шестое вымирание спровоцировано деятельностью человечества.