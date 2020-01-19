У черной дыры в центре Млечного Пути замечены странные спутники

Учёные сделали весьма интересное открытие, которое заставляет продолжать исследования. Так, возле чёрной дыры в центре нашей галактики были замечены спутники, сообщает портал PLANETANOVOSTI.COM.

Важно отметить, что первый неизвестный объект был зафиксирован еще в 2005 году, второй такой же объект заметили в 2012 году (тела G1 и G2 соответственно).

По поведению и признакам спутники похожи на облака газа, а также на звёзды. Объекты перемещаются по орбите, как светила, при этом их габариты аналогичны всей Солнечной системе. Ничего подобного специалисты прежде не видели.

За 20 лет наблюдений были открыты еще 4 тела – G3-G6. По мнению астрономов, все объекты являются газовыми облаками, за которыми скрываются звёзды. На это указал случай в 2014 году, когда спутник при приближении к черной дыре вытянулся. Вероятно, дыра начала поглощать газ. Пыль при этом дольше удерживалась силой тяготения звезды.

Спутники могли возникнуть после столкновения двойных звезд. Учёные имеют и другие теории, которые сейчас проверяются. Одно можно сказать точно: вряд ли G-объекты имеются где-либо еще в галактике.