Ученые из Сибири нашли растение с высокой противовирусной активностью

По
mavit
-
14

Ученые из Сибири нашли растение с высокой противовирусной активностью

Старший научный сотрудник лаборатории «Гербарий» БИ ТГУ Вера Костикова вместе со своими коллегами из Новосибирска обнаружила ценные свойства кустарника, который россияне используют для озеленения своих дач. Речь идет о всем известной спирее.

Фитохимическое исследование продемонстрировало, что у растения большие перспективы не только в ландшафтном дизайне, но в первую очередь в медицине. Спирея обладает мощной противовирусной и антиоксидантной активностью.

В составе это растения было найдено много биологически активных веществ — флавоноидов, кумаринов, сапонинов и других.

Самое примечательно, что биологическая активность состава спиреи превосходит даже активность такого известного во всем мире противовирусного препарата, как «Тамифлю».

Ученые из Сибири нашли растение с высокой противовирусной активностью

По [url=]информации[/url] naked-science, фитохимическое исследование стало отправной точкой для создания нового проекта. Он так и называется —  «Фитохимическое исследование перспективных для фармакологии растений рода Spiraea и разработка способа получения сухого экстракта с противовирусной и антиоксидантной активностью».

Этот проект, которым руководит Вера Костикова, стал одним из победителей конкурса грантов президента России.