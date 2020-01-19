Дмитрий Медведев объяснил, почему ушел в отставку

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу объяснил, почему прежнее правительство ушло в отставку.

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково.

Анна Зайкова.

«Первое и главное, о чем я сказал, когда мы встречались с президентом после послания 15 января текущего года, о том, что в послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране — это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, — что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», — цитирует Медведева ТАСС.

Второй причиной отставки кабинета бывший премьер назвал фактор времени, напомнив, что стоял во главе правительства восемь лет.

«Это тоже нужно принимать во внимание», — сказал Медведев.

Напомним, Дмитрий Медведев и правительство РФ подали в отставку 15 января после оглашения Владимиром Путиным послания Федеральному собранию.

Новым премьер-министром России стал бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

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