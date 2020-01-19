На Волині облаштували 23 місця для занурення у воду. ВІДЕО

У Луцьку облаштували два місця для пірнання на свято Водохреща. В області загалом таких місць буде 23. Там чергуватимуть рятувальники і медики. Цьогоріч через відсутність криги, ополонок не робили.

Про це розповіла начальниця відділу управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області Ірина Варварук, — пише Суспільне Волині.

«Треба брати із собою не алкоголь, а гарячий чай, перед тим робити легку розминку, зарядку і з гарними думками можна заходити. Далі, як вийшов з води, треба витертися і обсохнути та випити гарячого чайка», — розповідає Олександр Майєр, який моржує 8 років.

У кожному районі області будуть облаштовані місця для занурювання, за безпекою дивитимуться 70 рятувальників.

«У Луцьку буде пост на Теремнівському ставку, на річці Стир в парку імені Лесі Українки, в Луцькому районі на джерелі «Криниця» в селі баїв, в Шацькому районі там де озеро Світязь у провулку Монастирський і на озері Чорне, в самому селищі Шацьк і так далі», — каже начальник відділу УДСНС в області Ірина Варварук.