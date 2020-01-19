Армения Пашиняна лишена концепции внешней и внутренней политики — NovostiNK — Новости Армении



19 января 2020, 15:56 — NovostiNK “Новая Армения” Никола Пашиняна лишена концепции как внешней, так и внутренней политики. Подобное мнение выразил NovostiNK политолог Степан Даниелян.

“В этом свете очень сложно даже пытаться давать оценку нашим внутриполитическим, тем более, внешнеполитическим реалиям. Самое странное и страшное в отсутствии даже попыток выработки дорожной карты движения, будущего страны. Во всех государственных органах, институтах власти царит некомпетентность”, — подчеркнул он.

Наиболее наглядно, по оценкам политолога, подобное положение дел проявилось в реакции правительства на новый виток напряжения в американо-иранских отношениях. Согласно Даниеляну, в Ереване долгое время не могли определиться, а потом неожиданно для всех вдруг предложили собственное посредничество для урегулирования напряжения между Вашингтоном и Тегераном.

На взгляд политолога, подобное предложение правительства Армении, как минимум, говорит о непонимании ответственности за посредничество в международном конфликте подобного уровня. А также собственного места в международной системе координат.

В этом свете, отсутствие реакции на позывы Еревана Даниелян объясняет вполне сложившимся мнением международных партнеров Армении об ее правительстве, к которому, на его взгляд, уже просто не относятся всерьез. Популизм действующего правительства, по его оценкам, может закрывать глаза, до поры до времени, лишь внутри, но не вне Армении.

Саргис Тертерян

Источник: NovostiNK