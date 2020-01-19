Обновленная Hyundai Creta ставит рекорд продаж

Кроссовер Hyundai Creta/ix25 нового поколения, вышедший на китайский рынок в октябре 2019 года, уже в декабре поставил первый рекорд продаж. Всего за месяц кроссовер нашел более 8,5 тысяч покупателей, что на 38% больше, чем годом ранее.

Напомним, со сменой поколений модель сильно изменилась внешне. Новая «Крета» получила каскадную радиаторную решетку, многоярусную головную оптику и «двухэтажные» задние фонари с длинным, растянувшимся на всю пятую дверь стоп-сигналом.

Плюс ко всему, модель сильно выросла в габаритах: длина и ширина увеличились на 10 мм (до 4300 и 1790 мм соответственно), колесная база – на 20 мм (до 2610 мм), а высота, как пишет NJcar.ru, наоборот, уменьшилась на 2 мм (до 1620 мм). Багажник, соответственно, тоже стал больше – на целых 42 литра (до 444 л) при сложенных задних сиденьях.



Hyundai ix25 2020. Фото Hyundai



Hyundai ix25 2020. Фото Hyundai



Hyundai ix25 2020. Фото Hyundai



Интерьер Hyundai ix25 2020. Фото Hyundai

В салоне, как ранее сообщали «Автоновости дня», появились полностью цифровая «приборка», усеченный спортивный руль, шайба-селектор для переключения режимов движения и огромный вертикальный тачскрин мультимедийной системы, который отныне отвечает не только за музыку и радио, но за «функции комфорта» (подогрев сидений, климат-контроль и прочее).

Моторная гамма «китайской» Creta представлена 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 115 л.с. (144 Нм), агрегатированным с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод, как и прежде – только передний.

В Китае новинка предлагается в четырех комплектациях по цене от 109 800 юаней или 985 тыс. рублей по текущему курсу.