Названы 10 кроссоверов, которые оказались не нужны россиянам

Эксперты «Российской газеты» назвали ТОП-10 кроссоверов, которые оказались не нужны россиянам в 2019 году. В число тех, чьи продажи не превысили и 250 единиц, вошли Chery Tiggo 2, Honda Pilot, Jeep Renegade, Lifan X70 и другие непопулярные кроссоверы

Chery Tiggo 2



Chery Tiggo 2. Фото Chery

Открывает рейтинг субкомпактный «китаец» Chery Tiggo 2, нашедший за минувшие двенадцать месяцев лишь 251 покупателя. Слабым местом симпатичного и недорогого «тигренка» (до 850 тыс. рублей) стал двигатель на 106 л.с., вынуждающий его владельца серьезно рисковать даже во время обычного обгона на трассе.

Honda Pilot



Honda Pilot. Фото Honda

Самый крупный внедорожник в модельном ряду Honda не спасло даже обновление – за весь прошлый год он разошелся тиражом в 228 экземпляров. Одной из причин его неуспеха могла стать цена (от 3 214 900 рублей), поскольку за эти деньги сегодня есть достаточно интересных вариантов, превосходящих его и по ликвидности, и по потребительским характеристикам.

Jeep Renegade



Jeep Renegade. Фото Jeep

Восьмым с конца стал Jeep Renegade. Даже несмотря на откровенно низкий для марки ценник (от 1,5 млн рублей), свою аудиторию миловидный «американец» в России он так и не нашел, закончив 2019 год со 176 проданными автомобилями.

Brilliance V5



Brilliance V5. Фото Brilliance

Среди тех, для кого попадание в этот список уж точно нельзя назвать провалом, оказался Brilliance V5. Слегка осовремененный вариант «клона» BMW X3 давно не поставляют в Россию, поэтому все, что удалось продать за год – это 165 машин из почти иссякших складских запасов.

Jeep Cherokee



Jeep Cherokee. Фото Jeep

На шестой строчке «списка неудачников» еще один Jeep – Cherokee, чья обновленная версия собрала только 127 продаж. Губительной для него стала цена (от 2,3 до 3,4 млн рублей), отвернувшая всех покупателей к «старшему» Grand Cherokee и другим конкурентам классом выше.

Foton Sauvana



Foton Sauvana. Фото Foton

Замкнул пятерку полноприводный рамный пикап Foton Sauvana, нашедший в прошлом году 125 покупателей. Оно и понятно – не каждый решался заплатить за малоизвестного «китайца» 2 млн рублей, хотя тот же Haval H9 в силу более развитой дилерской сети и купить, и обслуживать гораздо проще.

В ТОП-10 самых непопулярных кроссоверов на российском рынке в 2019 году также попали Lifan X70 (87 проданных машин), HTM Laville (58 ед.), Peugeot 2008 (37 ед.) и HTM Bolliger (11 ед.).