ЕБРР увеличит инвестиции в Турцию в 2020 году по мере восстановления её экономики

«В сложных условиях ведения бизнеса объём нашего бизнеса в Турции в 2019 году не изменился по сравнению с предыдущим годом», — сказал Арвид Тюркнер, управляющий директор ЕБРР в Турции, добавив, что банк предоставил 1 млрд евро в виде долгового и акционерного финансирования для 35 турецких проектов в прошлом году.

В 2020 году ЕБРР планирует расширить свою программу «Женщины в бизнесе», продолжить сотрудничество с турецким правительством по внедрению энергоэффективных технологий в школах, а также либерализовать железнодорожный сектор и изучить возможности для исламских финансовых продуктов, указано на сайте.

Кредитор, вероятно, разместит 1,1 млрд евро в новом капитале в стране в этом году и впервые инвестирует в железные дороги Турции, сообщает Bloomberg.

ЕБРР нацелен на высокоскоростную линию Халкалы-Капикуле, соединяющую Стамбул с болгарской границей, чтобы поддержать «импульс реформ», цитирует агентство Тюркнера.

Проект, строительство которого займёт четыре года, как ожидается, будет стоить 530 млн евро и уже обеспечен 275 млн евро в виде грантов от Европейского союза, сообщает Bloomberg.

Банк, который ожидает, что экономика Турции вырастет на 2,5% в 2020 году, также предоставит муниципалитету Измира кредит для финансирования строительных работ по проекту строительства линии метро без водителя в третьей по величине провинции страны, передаёт Railway Gazette.

Отметим, что ранее в сентябре ЕБРР также объявил, что выделит 97,5 млн евро на расширение сети стамбульского метро в азиатской части города.

Однако ЕБРР продал свой 10%-ый пакет акций Стамбульской фондовой биржи суверенному фонду Турции в прошлом месяце, после того как банкир Мехмет Хакан Атилла, осуждённый за нарушение санкций в отношении Ирана, был назначен генеральным директором Borsa Istanbul.