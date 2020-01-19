Модные ткани сезона осень-зима 2019-2020

Современная мода – вещь крайне переменчивая и неустойчивая, тренды на материалы и принты постоянно обновляются. Ткани в СПб представлены очень широко: есть как модные, так и классические варианты. При желании создать именно актуальную для текущего сезона вещь очень легко ошибиться, важно следить за последними веяниями и не отставать от них.

Ткани осенне-зимнего сезона 2019 – 2020

Многие опытные эксперты полагают, что в нынешнем сезоне модными станут материалы со следующими качествами:

Кажущаяся дороговизна;

«Интеллектуальная» сексуальность;

Налет агрессивности.

В целом же можно выделить конкретные материалы, уже ставшие актуальными.

Шелковый твид – это плотная ворсистая материя, из которой шьют множество видов зимней одежды. Такие вещи внешне минималистичны и просты. Характерны для последних коллекций люксовых брендов:

Prada;

Givenchy;

Chanel.

Шелковый муслин невероятно тонок и годится не для повседневной одежды, а скорее для вечерних платьев. Не редкость в коллекциях марки Dior. Также в моде все еще остаются лен и атлас. Модельеры продолжают активно использовать натуральную и искусственную кожу. Сочетание кожи и легких полупрозрачных тканей создает модный и при этом уравновешенный женственный образ.

Классический деним и в этом сезоне остается востребованным. Не менее моден и вельвет: из них создают как женские, так и мужские модели. Естественно, зимой не получится обойтись без твида и шерсти. Неплохо также купить хлопок – на холодное время года, естественно, плотный.

Расцветка

Отдельного упоминания заслуживают модные в текущем сезоне принты, стильные и яркие. Особенно популярными в 2019 и 2020 годах будут узоры:

Этнические;

Абстрактные;

Геометрические.

Это могут быть полоски или клетки, горох или цветы. Изображения в стиле анималистики, этники или абстракции будут особенно гармоничными на женских нарядах. Также в моду входят крупные принты с изображением пейзажей.

Модные принты для мужчин:

Анималистика;

Флористика;

Клетка;

Естественно, камуфляж.

В целом принтами можно украшать как повседневные вещи, так и наряды на особый случай. Все это с удовольствием предложит вам магазин тканей в СПб «Ткани VALENTINA»: каталог располагает широчайшим выбором модных вариантов. Просматривая их, держите в уме текущие тренды, но не забывайте и про общее чувство вкуса и стиля. Разумный баланс позволит вам создать действительно модные, уникальные и при этом гармоничные вещи.