Путин заявил, что не позволит никому стереть правду о событиях Второй мировой

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Владимир Путин во время посещения новой штаб-квартиры Главного разведывательного управления (ГРУ)…

РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин заявил, что страна сделает все для защиты правды о событиях Второй мировой войны и не позволит никому стирать факты. Об этом он сказал в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин».

Президент отметил, что страна располагает большим объемом объективной информации и сделает все, чтобы она не забывалась. Однако РФ не будет никому и ничего доказывать.

«Как показывает жизнь: все забывается, все стирается, а это мы не можем позволить никому стереть и не позволим», — констатировал политик.

Он напомнил, что для сохранения памяти о войне в России создается специальный центр с фото и видео архивами, которые не позволят никому извращать историю и наносить ущерб народу, памяти дедов и отцов, которые отдали свои жизни в борьбе с нацистами.

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