Восхитительный десерт из творога!

Share Tweet Share Share Email CommentsИНГРЕДИЕНТЫ
- 500 г творога
- 4 яйца
- 200 г сахара
- 1 ст. л. цедры лимона
- 130 г сливочного масла
- 40 г изюма
- 1 ст. л. манки
- 3 ст. л. сметаны
- 2 ст. л. какао-порошка
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Перетри творог через сито.
Взбей 150 г сахара с желтками.
Добавь манную крупу, изюм, лимонную цедру, 100 г масла комнатной температуры.
Добавь творог и всё перемешай.
Белки взбей до густого состояния.
Аккуратно введи белки в творожную массу, перемешай.
Разогрей духовку до 180 градусов.
Застели форму для выпечки пергаментом, немного смажь маслом и посыпь мукой. Выложи массу в форму и выпекай 45 минут.
Приготовь глазурь. В кастрюле на маленьком огне растопи 1 ст. л. масла, 2 ст. л. сахара, держи на огне, помешивая.
Добавь 3 ст. л. сметаны и 2 ст. л. какао. Не переставая помешивать, доведи массу до кипения, сними с огня.
Готовому сырнику дай время остыть, затем полей горячей глазурью. Отправь десерт в холодильник на ночь.