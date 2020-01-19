Восхитительный десерт из творога!

Share Tweet Share Share Email CommentsИНГРЕДИЕНТЫ

500 г творога

4 яйца

200 г сахара

1 ст. л. цедры лимона

130 г сливочного масла

40 г изюма

1 ст. л. манки

3 ст. л. сметаны

2 ст. л. какао-порошка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Перетри творог через сито.

Взбей 150 г сахара с желтками.

Добавь манную крупу, изюм, лимонную цедру, 100 г масла комнатной температуры.

Добавь творог и всё перемешай.

Белки взбей до густого состояния.

Аккуратно введи белки в творожную массу, перемешай.

Разогрей духовку до 180 градусов.

Застели форму для выпечки пергаментом, немного смажь маслом и посыпь мукой. Выложи массу в форму и выпекай 45 минут.

Приготовь глазурь. В кастрюле на маленьком огне растопи 1 ст. л. масла, 2 ст. л. сахара, держи на огне, помешивая.

Добавь 3 ст. л. сметаны и 2 ст. л. какао. Не переставая помешивать, доведи массу до кипения, сними с огня.

Готовому сырнику дай время остыть, затем полей горячей глазурью. Отправь десерт в холодильник на ночь.