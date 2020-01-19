Дизайн квартир: 10 ремонтов эконом-класса по-европейски

Share Tweet Share Share Email CommentsЖурнал houzz_russia сделал подборку интерьеров европейских квартир с площадью менее 23 кв.м и дал комментарии к каждому варианту. Интерьеры квартир эконом-класса: фото и лайфхаки из зарубежных проектов, которые легко примерить на нашу реальность

Мы не раз уже говорили, что маленькое жилье — явление мирового масштаба. Этот факт не только должен приободрить владельцев мини-студий в российских новостройках, но и натолкнуть их на активное изучение международного опыта. Для начала — вот вам интерьеры европейских квартир с площадью менее 23 кв.м.

Интерьер квартиры 20 кв.м в Париже: игра линий и цветов

Старая крохотная студия на первом этаже парижского дома довольно долго пребывала в статусе полутемной каморки, пока сюда не въехала 20-летняя студентка. Новая хозяйка могла себе позволить только ремонт эконом-класса, но на дизайнеров все же потратилась. Бюро Flora Auvray удалось оборудовать здесь полноценную кухню, ванную, спальню и гостиную.

Кажется, интерьер этой студии предельно прост — но это не так. Во-первых, дизайнеры вытянули максимум естественного освещения: свет от окон попадает и на кухню с открытым дверным проемом, и в санузел — сквозь стену из стеклоблоков и сдвижную стеклянную дверь, и на антресоль — из-за особенностей ее формы.

Во-вторых, в строгую геометрию квартиры намеренно ввели плавные изгибы — так необычно оформлена граница между гостиной и кухней, и та же линия использована в очертаниях бортов двуспальной кровати. Этот прием — не только красивый, но и хитроумный ход: длинная плавная линия визуально расширяет пространство, сбивает глазомер с толку.

Чему еще можно научиться на примере этой квартирыХозяйка любит фиолетовый цвет, поэтому его и взяли в компанию к «расширяющему» белому и нейтральному серому. Но чистые акценты выглядели бы плоскими, поэтому для глубины выбрали более мягкий «припыленный» оттенок.Под двуспальным местом на антресоли находится гостиный уголок с диваном-кроватью. По бокам стоят два больших шкафа: один служит гардеробной, другой — хранилищем для техники и всяких домашних вещей.Все перегородки в квартире являются одновременно и встроенными шкафами для хранения вещей.Ремонт квартиры эконом-класса часто обходится дорого, поскольку требует индивидуальных решений. В этом проекте на заказ была сделана кухня, в которую сразу встроили холодильник и стиральную машину.Сдвижная дверь в ванной экономит место.Трубы и электрику на кухне и в ванной спрятали под потолок.Острый угол не позволял поставить обычный душевой поддон, поэтому был использован душевой трап.

На фото: ремонт квартиры эконом-класса; итоговая планировка 20 кв.м

Интерьер квартиры 15 кв.м в Париже: просто и ярко

Ремонт в этой миниатюрной квартире на третьем этаже старого парижского здания длился четыре месяца. Для начала жилище площадью 15 кв.м освободили от перегородок, со стен сняли старую вагонку, а паркет отреставрировали. Дизайн студии во многом делался под нового жильца — юного студента. В студии Marion Alberge Decoration решили не «выбеливать» пространство, как принято в маленьких квартирах, а напротив, оживить при помощи цвета. Чтобы не пострадало ощущение простора, дизайнеры использовали старый трюк: выкрасить одну (только одну) стену в яркий цвет. Здесь таким цветом стал голубой. В итоге жилплощадь получила дополнительную глубину и выглядит интереснее. А вот все шкафы, полки и стеллажи, наоборот, сделаны белыми и максимально лаконичными, без декора и даже ручек — чтобы не отвлекать на себя внимание.

Чему еще можно научиться на примере этой квартиры

Мини-кухня IKEA — выход для таких маленьких студенческих квартир, как на фото.Открытые полки и столешница во всю стену визуально удлиняют комнату. Столешница выполняет роль обеденного и рабочего стола.В гостиной используется комплект журнальных столиков, которые компактно задвигаются друг под друга. Чтобы уместить туалет, раковину и душ на двух «квадратах», использована специальная компактная сантехника. Белый фаянс улучшает освещенность даже в комнате без окон.

На фото: ремонт квартиры эконом-класса; планировка 15 кв.м

Интерьер квартиры 16 кв.м в Париже: на полатях

Эту парижскую квартиру площадью 16 кв.м хозяева — Франсуаза и Бруно — решили отделать, чтобы сдать в аренду молодой паре. Эти планы требовали точного расчета: два человека — это вдвое больше вещей, шире кровать и пр. На помощь был призван архитектор Кирилл Реймс, который собаку съел на миниатюрных площадях. «Специализация» Кирилла — многофункциональная мебель. Хотя, если присмотреться, станет видно, что успех его проектов не столько в мебели, сколько в продуманной эргономике. Вот и в этой квартире архитектор разместил двуспальную кровать на невысоком «шкафу» с выдвижными ящиками. Кровать плавно перетекает в рабочий стол, под которым устроены полки для книг и бумаг, а над ним — спрятан гардероб. Еще одно ювелирное решение связано с расположением кухни, туалета и ванной: архитектор использовал ниши и выступы, чтобы разместить все функциональные зоны примерно на шести «квадратах» (см. план).

Чему еще можно научиться на примере этой квартиры

Белый фон и красные акценты — простой способ сделать безликое пространство максимально энергичным. Такие интерьеры квартир особенно нравятся молодым людям.В проекте использован тонкий электрический обогреватель со стеклянной поверхностью, на которой можно писать маркером, как на доске.По мнению Кирилла, даже в проектах класса «эконом» нельзя оставлять между кроватью и потолком менее 150 см, иначе лежащим будет психологически некомфортно.Дверь в гардероб была установлена достаточно высоко, чтобы не мешать компьютеру. А чтобы ее несколько «отдалить» визуально, коробку покрасили в серый цвет.Огромная карта метро на стене помимо прочего скрывает старый дымоход.

На фото: ремонт квартиры класса «эконом»; планировка 16 кв.м

Интерьер квартиры 19 кв.м в Париже: спальня на втором этаже

Эта квартира-студия на Монмартре — пример грамотного обращения с нестандартным пространством. Помещение с высокими потолками (под 4 метра) хозяин решил переоборудовать так, чтобы можно было спокойно принимать тут гостей. Дизайнеры предложили использовать высотку потолков и оборудовать квартиру дополнительным спальным местом — прямо на «крыше» кухни. На антресоль ведут ступеньки, сгруппированные в два блока. Эти ступеньки — еще одна изюминка проекта: один блок представляет собой шкаф для верхней одежды, а второй, поменьше — для белья и прочих вещей. Доступ к местам хранения открыт со всех сторон: самые нижние ступеньки — выдвижные ящики, а для остального пространства сбоку сделаны распашные дверцы.

С точки зрения колористики проект оформлен в традиционной для небольших помещений манере: теплое дерево на полу, светлые стены и темные акценты, подчеркивающие объем — в данном случае в их роли выступают столешница и эффектные барные стулья.

Чему еще можно научиться на примере этой квартиры

Столешница на кухне плавно переходит в обеденный стол.

Кухня собрана из разных блоков и комплектующих IKEA.

Чтобы забираться на второй ярус было не скользко, на пол антресоли положили ковровое покрытие.

Раздвижная дверь в ванную экономит место на кухне.

Вместо душевой кабины сделали душевой отсек, отгородив пространство стеклом, слив спрятан под небольшим подиумом.

На фото: ремонт квартиры эконом-класса; планировка 19 кв.м

Интерьер квартиры 21 кв.м в Мадриде: многоуровневое пространство

У владельца этой нестандартной квартиры, напоминающей спичечный коробок, не оставалось другого выбора, кроме как организовать двухуровневое пространство. Но полноценный второй этаж на площади в 21 кв.м даже при высоте потолков 4,7 м грозил теснотой и темнотой. Поэтому архитекторы мадридского бюро MYCC Oficina de Arquitectura предложили хозяину необычный проект с двумя разноуровневыми антресолями и подиумом. На антресолях расположены кухня и кабинет, под ними —ванная и спальня. Подиум скрывает системы хранения. Квартира занимает цокольный этаж, так что вход в нее расположен через кухню, а все перепады в проекте обусловлены удобством перемещения.

Чему еще можно научиться на примере этой квартиры

Практически все зоны и даже мебель в этом жилище выполняют сразу несколько функций. Например, лестницы из кухни в гостиную и из гостиной в спальню — это и места для сидения. А кабинет при надобности легко превращается в гостевую спальню.

Учитывая сложную планировку квартиры с перепадами, лестницами и ступеньками, в отделке архитекторы твердо придерживались принципов минимализма. Для таких квартир дизайн без массивных декоративных элементов —вынужденное решение. Даже тяжелые портьеры могут «перегрузить» интерьер.

Ванная — самое компактное помещение в квартире. Чтобы не усугублять этот эффект, перегородки внутри комнаты сделали не во всю высоту стены, а чуть выше половины.

На фото: дизайн квартиры эконом-класса; планировка 21 кв.м

Интерьер квартиры 13,5 кв.м в Милане: чудо-коробочка

Эти однокомнатные апартаменты дизайнер Сильвана Читтерио приобрела, чтобы было где остановиться во время визитов в Милан. Правда, поначалу ее одолевали сомнения — даже для класса «эконом» квартира площадью 13 «квадратов» была маловата. Но исторический район пленил Сильвану, а задача сделать из этого «материала» комфортное жилье казалась настолько интересной, что сделка состоялась.

Большую часть комнаты занимает многофункциональный мебельный комплекс, собранный прямо на месте по проекту местных столяров. Нижний ярус занимают кухня и гардероб, над ними расположены кровать и обеденная зона. Плита, мойка и рабочая поверхность на кухне закрыты откидными крышками. Если нужно, обеденный стол отодвигается в сторону, крышка поднимается — и можно готовить. Чтобы попасть в гардероб, также нужно отодвинуть стол.

Пол и ступени в квартире на фото выполнены из благородного тика, они же играют роль визуальных акцентов на белом фоне.

Чему еще можно научиться на примере этой квартиры

Большое зеркало, расположенное напротив кровати, позволяет комнате выглядеть просторнее.

Грамотная планировка кухни позволила вместить небольшую посудомоечную машину, плиту, мини-холодильник и несколько ящиков под посуду и прочую утварь.

Ножи и баночки для специй крепятся к откидной крышке с помощью магнитных панелей — это решение заметно экономит место.

Чтобы миниатюрная ванная казалась просторнее, в качестве перегородок использованы лакированные белые панели, отражающие свет, и глянцевая плитка под кирпич.

На фото: дизайн квартиры эконом-класса; планировка 13,5 кв.м

Интерьер квартиры 16 кв.м в Париже: море зовет

Как мы уже говорили, сам по себе класс «эконом» для квартиры вовсе не обещает экономии на ремонте. Но иногда его приходится делать внезапно, и задача дизайнера становится еще интереснее. Именно в таких условиях был придуман проект интерьера этой парижской студии на канале Сен-Мартен. Квартиру, где живет молодой бармен, залили соседи. Владелец хотел просто обновить отделку, поскольку ничего грандиозного от своих 16 «квадратов» не ждал. На счастье, ему повстречалась дизайнер Мариам Гассман, которую не смутили ни маленький бюджет, ни скромная площадь.

Мариам не стала конструировать сложных подиумов и многофункциональных блоков — парню не нужна большая кухня или гостевая кровать. Акцент в отделке был сделан на расширении пространства и попытке ухватить атмосферу места: начало XX века, крыши, канал. Чтобы маленькая квартирка «взлетела», Мариам использовала технику фрески — стены снизу расписаны вручную, причем цвет меняется: чем выше, тем он светлее, превращаясь из синего в голубой, и далее — в белый. Благодаря этому фокусу и комната кажется выше, и чувствуется «вкус моря» — в интерьере появляется свежесть. За исторический «контекст» отвечают два гипсовых фальш-камина, выполняющих роль стола и ниши для радиатора, а также старинное зеркало.

Чему еще можно научиться на примере этой квартиры

Пол был перекрашен в матовый черный цвет — это добавило помещению глубины.

Для маскировки кухни были выбраны гладкие белые фасады без ручек. В дизайне маленьких квартир часто используется такой прием.

Внешняя проводка на потолке помещена в медные сантехнические трубки — с их помощью интерьеру добавили ритма.

Дверцы в шкафу рядом с кроватью имитируют старинное «окно» с жалюзи, чтобы не диссонировать с остальной обстановкой.

В ванной комнате часть белой плитки выделена при помощи черной затирки: такой контраст выглядит очень стильно, особенно в сочетании с аксессуарами «из 30-х».

Интерьер квартиры 23 кв.м в Париже: тонкая красная линия

Эта квартира на втором этаже старого дома принадлежит молодой паре. Изначально хозяева не собирались делать здесь полноценный ремонт, но не вытерпели тесноты и снесли все перегородки. Проект семейного гнезда был поручен дизайнеру Сандрин Карре. В результате на новую стяжку положили дубовый паркет медного цвета, а в подвесной потолок спрятали встроенный свет. Студию оставили открытой, но спальня все же имеет свои границы — от гостиной ее отделяет перегородка в полстены. Кровать из кухни-гостиной не видно, а вот света и воздуха хватает на обе половины студии. Образовавшиеся на кухне ниши использованы для обустройства мини-кабинета и тумбы под TV с местами для хранения. Основная палитра интерьера — сдержанная, в природных оттенках: серый, белый, голубой, коричневый. На этом фоне особенно ярко выглядит красная полоса на границе гостиной и спальни. Один такой элемент способен внести ритм, взбодрить спокойный скандинавский интерьер.

Чему еще можно научиться на примере этой квартиры

Подвесная консоль в рабочей зоне держится на одной ножке — потому выглядит очень легко и оригинально.

Разные функциональные зоны связаны в единой целое при помощи общих оттенков — как, например, голубая плитка на фартуке кухни, столик в гостиной и акцентная стена в спальне.

Лампы на подвесах — один из самых невесомых способов зонировать помещение.

Светлое дерево в этом проекте использовано даже в ванной. Этот материал часто выручает интерьеры маленьких квартир — он уютный и визуально легкий.

Интерьер квартиры 12 кв.м в Париже: кухня на кровати

Даже для класса «эконом» квартира на фото может показаться слишком маленькой. С точки зрения планировки студия представляет собой небольшую комнату с крошечной нишей сбоку, в которой находится душ. И тем не менее 12 «квадратов» хватило молодой паре скрипачей, чтобы уместить все необходимое. Для этого был сооружен подиум, в котором спрятана выдвижная кровать, а в примыкающих к нему ступеньках — ящики для хранения вещей. Кухню и умывальник расположили на подиуме. Чтобы многофункциональный блок не выглядел массивным, дизайнеры Julie Nabucet Architectures предложили использовать систему открытых ящиков. Умывальная зона отгорожена резными панелями, перекликающимися с декоративным «фахверком» на стене. Это украшение не только придает уюта комнате, но и за счет контраста заставляет ее выглядеть больше.

Чему еще можно научиться на примере этой квартиры

Кровать можно выдвинуть наполовину, и она станет диваном.

Душевой отсек сделан со сливом в пол — это позволило разместить рядом унитаз.

В проекте отказались от потолочного света в пользу настенного. Направленный вверх, он за счет отражения делает потолок визуально выше.

Шкафы вдоль стены в модели «спальня» играют роль прикроватных тумбочек и полок.

Интерьер квартиры 21 кв.м в Берлине: ванная с изюминкой

В этой берлинской студии, принадлежащей студентке, кровать расположена на крыше ванной, которая стоит кубом посреди помещения и представляет собой стальную конструкцию с невысоким потолком. Спальная зона высотой 83 см вполне устроила девушку. Солнечный свет сюда попадает через верхнее окно —кухня, примыкающая к кубу снаружи, специально сделана с зазором. Из коридора к спальне идет лестница из пятимиллиметровой стали, вмонтированная в стену. Сложно представить себе более «легкую» на вид конструкцию. Во всей квартире интерьер крайне минималистичен, но современный облик дополняют штрихи в стиле ар-нуво: люстра в гостиной, плитка в ванной.

Чтобы изобилие дерева и клееной фанеры в интерьере квартиры-студии не съедало объем, их просто побелили — появился воздух, но осталась фактура.

Чтобы низкий потолок в ванной не бросался в глаза, его сделали зеркальным.

Крупная керамическая плитка визуально расширяет пространство.

Выдвижная тумба используется как дополнительная ступенька лестницы.

Рабочее место дизайнеры сделали перед окном, всего лишь увеличив подоконник.

На фото: дизайн квартиры эконом-класса; планировка 21 кв.м