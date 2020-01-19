Как формируется цена рекламы в Google AdWords?

Большинство специалистов, всерьез занимающихся интернет-маркетингом регулярно работают с рекламным кабинетом Google AdWords. Данный сервис позволяет разрабатывать контекстные рекламные объявления для публикации в поисковой выдаче Гугл и на сайтах-партнерах.

Знание стоимости клика в Google Ads позволяет планировать затраты на проведение рекламной компании. Как формируется цена контекстной рекламы детально описано тут https://adwservice.com.ua/tsena-kontekstnoy-reklamy.

Стоимость одного клика в Google Ads

Стоимость одного клика по контекстной рекламе – это денежный эквивалент стоимости одной демонстрации контекстной рекламы, который списываются из бюджета рекламной компании после каждого перехода по контекстному объявлению. Кроме начальной ставки конечную цену формирует показатель QS – качества объявления. Существует следующая зависимость – чем выше QS, тем ниже цена размещения контекстной рекламы.

Что входит в бюджет рекламной компании?

Стоимость настройки контекстной рекламы напрямую зависит таких факторов, как:

Цель, для достижения которой используется контекстная реклама; Значимость тематики рекламного объявления; Гео- и таймтаргетинг.

Разберем их подробнее.

Цель

Цель контекстной рекламы определяет используемые методы, финансовые затраты и сроки ее реализации. Затраты помогают произвести расчет стоимости рекламной компании. Целью может быть повышение узнаваемости бренда, увеличение конвертации и простое увеличение трафика.

Тематика рекламного объявления

Контекстная реклама – это маркетинговый продукт, всегда имеющий определенную цель. Работает она исключительно в связке с URL-страницей с тематикой соответствующей контекстной рекламе.

Геотаргетинг

Означает привязку показов объявлений к какому-либо региону. Реклама распознает место проживания потенциального потребителя, а Гугл показывает рекламу только для пользователей из нужной страны.

Использование геотаргетинга позволяет сократить затраты на проведения маркетинговой кампании за счет ориентации ее на место концентрации потенциальных покупателей.

Таймтаргетинг

Временной отрезок, во время которого производится демонстрация объявления, играет решающую роль в определении стоимости рекламной кампании. К примеру, стоимость объявления будет выше в выходные дни или в вечернее время.