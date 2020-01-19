Несложная диета: еда через каждые два часа

8.00 — чашка чая/кофе без сахара

10.00 — 200 г нежирного творога

12.00 — 200 г отварного мяса

14.00 — 1 вареное яйцо

16.00 — 1 стакан томатного сока

18.00 — 1 яблоко

20.00 — стакан кефира

И так 6 дней. Желательно употреблять побольше воды, чай и кофе — неограниченно (только без сахара), еду можно солить. Голод переносится нормально — еда через каждые два часа. Сложно только первый день, дальше организм втягивается, да и солидные отвесики радуют.

Альтернатива:

8:00 — кофе, чай

10:00 — вареное яйцо

12:00 — плавленный сырок с чаем

14:00 — отварная куриная грудка, говядина, рыба

16:00 — яблоко

18:00 — вареное яйцо

20:00 — стакан кефира, томатного сока.

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