Несложная диета: еда через каждые два часа

8.00 — чашка чая/кофе без сахара
10.00 — 200 г нежирного творога
12.00 — 200 г отварного мяса
14.00 — 1 вареное яйцо
16.00 — 1 стакан томатного сока
18.00 — 1 яблоко
20.00 — стакан кефира
И так 6 дней. Желательно употреблять побольше воды, чай и кофе — неограниченно (только без сахара), еду можно солить. Голод переносится нормально — еда через каждые два часа. Сложно только первый день, дальше организм втягивается, да и солидные отвесики радуют.
Альтернатива:
8:00 — кофе, чай
10:00 — вареное яйцо
12:00 — плавленный сырок с чаем
14:00 — отварная куриная грудка, говядина, рыба
16:00 — яблоко
18:00 — вареное яйцо
20:00 — стакан кефира, томатного сока.
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