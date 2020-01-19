Правила похудения с Фуросемидом и отзывы

Фуросемид для похудения: как действует, как правильно принимать и другие рекомендации и отзывы врачей и пользователей

Приём медицинских препаратов — это один из самых действенных способов привести фигуру в порядок. Популярным средством в последнее время является Фуросемид. Но не стоит слепо следовать этой тенденции. Прежде чем использовать препарат в целях снижения веса, необходимо узнать о нюансах его употребления.

Описание препарата

Препарат выпускается в виде непрозрачных таблеток белого цвета. Фуросемид используется в целях снижения давления в лёгочной артерии, улучшения работы сердечно-сосудистой системы, а также для регулирования артериального давления. Средство показано при таких заболеваниях, как:

цирроз печени;

сердечная недостаточность;

предменструальные боли;

гипертонический криз;

артериальная гипертензия;

гиперкалиемия.

Основным действующим веществом препарата является фуросемид. Вспомогательные компоненты средства:

лактоза;

крахмал картофельный;

МКЦ;

повидон;

желатин;

магния стеарат;

кремния диоксид коллоидный;

тальк.

Фуросемид выпускается в виде таблеток белого цвета в разных упаковках

Таблетки можно приобрести в аптеках, но только при наличии врачебного рецепта. Пользоваться препаратом можно в течение двух лет с даты изготовления. Температура, при которой необходимо хранить Фуросемид — 25оС.

Принцип действия и эффективность при снижении веса

Основное воздействие Фуросемида на тело человека заключается в выведении лишней жидкости из клеток организма. При этом препарат не оказывает непосредственного влияния на процесс сжигания жира. Снижение веса происходит исключительно за счёт избавления от излишков воды в организме. Тем не менее Фуросемид является хорошим средством для быстрого уменьшения объёмов. За один день приёма препарата можно потерять от одного до трёх килограмм, в зависимости от исходных параметров худеющего.

Стоит отметить, что средство действует достаточно быстро. Спустя всего двадцать минут в организме начинается процесс вывода излишков воды, а уже через несколько часов после приёма препарата тело избавляется от максимального количества жидкости.

Фуросемид вызывает привыкание. При систематическом употреблении организм перестаёт самостоятельно справляться с выведением воды из организма, поэтому перестать принимать препарат становится сложнее с каждым днём.

Применение Фуросемида для похудения

Как правило, в целях похудения Фуросемид принимают не дольше одного дня. В течение этих суток рекомендуется уменьшить употребление соли и продуктов, которые её содержат. Всё дело в том, что это вещество задерживает воду и буквально блокирует действие препарата. Кроме того, в день приёма Фуросемида рекомендуется употреблять больше овощей и фруктов, а вот от тяжёлой и жирной пищи придётся отказаться. В случае несоблюдения этих правил эффект от препарата может не оправдать ваши ожидания.

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Во время приёма Фуросемида стоит употреблять больше фруктов, ягод и овощей, чтобы эффект от препарата был лучше

Принимать Фуросемид для похудения дольше одного дня не рекомендуется, поскольку мочегонные средства приводят к заметной потере питательных элементов организмом человека. Баланс жизненно необходимых веществ восстанавливается около двух недель. Дозировка препарата определяется лечащим врачом. В случае злоупотребления могут возникнуть проблемы с выделительной системой: отёки, боль при мочеиспускании и так далее.

Интересно, что одновременно с Фуросемидом обычно принимают Аспаркам. Всё дело в том, что препараты идеально дополняют друг друга. Фуросемид вместе с водой выводит и полезные вещества из организма. Аспаркам, в свою очередь, способствует регулированию количества ионов магния и калия в клетках. Благодаря такому сочетанию вред от Фуросемида значительно снижается, а эффект остаётся неизменным.

Аспаркам рекомендуется употреблять в сочетании с Фуросемидом, поскольку они отлично дополняют друг друга

Противопоказания

Противопоказаниями к приёму Фуросемида являются:

сахарный диабет первого и второго типа;

непереносимость компонентов препарата;

непроходимость мочевыводящих путей;

почечная недостаточность;

подагра;

панкреатит;

гипотензия;

анурия;

первые полтора триместра беременности;

гломерулонефрит;

венозное давление свыше 10 мм ртутного столба;

детский возраст до 3 лет;

период кормления грудью. Фуросемид может оказывать подавляющий эффект на лактацию.

Кроме того, препарат необходимо принимать с осторожностью, если вы страдаете следующими заболеваниями:

гипотонией;

гепаторенальным синдромом;

гиперурикемией;

риском ишемии;

атеросклерозом;

гиперплазией предстательной железы;

повышенной потливостью;

диареей;

обезвоживанием организма.

Побочные эффекты

Поскольку препарат выводит вместе с жидкостью питательные элементы из организма, то основные его побочные эффекты связаны именно с нехваткой определённых веществ в клетках. На этой почве могут возникнуть следующие симптомы:

слабость;

сонливость;

головные боли;

апатия;

тошнота;

диарея;

запор;

задержка мочеиспускания;

рвота.

Кроме того, злоупотребление Фуросемидом может привести к обострению таких заболеваний, как:

панкреатит;

холецистит;

тахикардия;

аритмия;

гипотензия;

лейкопения и т. д.

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Помните, что ни в коем случае нельзя употреблять препарат больным анорексией, поскольку это только усугубит болезнь.

Аналоги препарата

Наиболее известными аналогами Фуросемида являются:

Лазикс;

Фурон;

Фуросемид (Мифар);

Фуросемид Ланнахер;

Фуросемид Софарма;

Фуросемид-Виал;

Фуросемид-Дарница;

Фуросемид-ратиофарм;

Фуросемид-Ферейн.

Все перечисленные препараты имеют сходный с Фуросемидом принцип действия. Если вы отдадите предпочтение одному из аналогов, то особой разницы в эффекте вы не почувствуете. Выбирая препарат, руководствуетесь рекомендацией лечащего врача.

Совмещение с другими лекарственными средствами

Следует с осторожностью сочетать следующие лекарственные средства:

Фенобарбитал и Фенитоин снижают воздействие Фуросемида на организм;

аминогликозиды медленнее выводятся из организма, если принимать их одновременно с Фуросемидом. По этой причине может увеличиться вредное воздействие первых на здоровье человека;

препарат способствует увеличению эффективности таких лекарственных средств, как Диазоксид и Теофиллин;

Фуросемид способствует снижению эффективности гипоклемических средств и Аллопуринола;

Сукральфат способствует уменьшению всасывания Фуросемида, поэтому принимать их одновременно не рекомендуется.

Отзывы врачей

Фуросемид — от отёков и от повышенного давления. Это НЕ наркотик. НО побочки от него столько, что мало не покажется. От одной таблетки ничего страшного не будет. Но и эффекта большого не ждите. Работаю в медицине, знакома с этим продуктом не на шутку.

Ольга

Врачи о мочегонных таблетках и средствах для похудения — видео

Отзывы худеющих

Фактически, у меня не было реальной причины для принятия этого препарата. Первое принятие при головной боли было «экспериментальным». И самый первый раз препарат показал себя хорошо — побочных эффектов не проявил, диуретический эффект прошел нормально. Все остальные разы были какие-то неурядицы. Либо диуретический эффект не наступал вовсе, либо наступал слишком мощно. Виной этому может стать то, что препарат все таки «старенький» и очень дешевый — а ИМХО, для меня это синоним не эффективности. Я корю себя за принятие препарата при похудении и после гормонотерапии. Нельзя было отсебятничать, и на побочные эффекты в виде болей и пр. тут грешить на сам препарат нельзя — мне просто не стоило без реальной причины принимать Фуросемид, и организм отреагировал болью. По сему заклинаю вас — не глупите! Принимайте мочегонные только по назначению врача и при реальных причинах. В ином случае рискуете заработать себе крупные проблемы с почками.

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Paloma_Blanca

Эффект снижения веса на фоне приема фуросемида заключается в выведении жидкости из организма, причем не лишней, как в случае с людьми, страдающими гипертонической болезнью или хронической болезнью почек, а необходимой организму. В этой ситуации начнут страдать от обезвоживания клетки организма, ведь он будет терять необходимую ему жидкость. Фуросемид никогда не уберет вам лишние 2 см на талии и не уменьшит целлюлит на пятой точке. Потеря жидкости приводит к понижению нормального до этого давления, вплоть до коллапса и потери сознания. Фуросемид с невероятной скоростью выводит из организма вместе с водой и микроэлементы: калий, магний, кальций и водорастворимые витамины. Калий и магний отвечают в организме за мышечную активность, т. е. теряя их, вы рискуете приобрести нарушения мышечной сократимости, в том числе в сердечной мускулатуре, что чревато необратимыми последствиями (развитие, например, мерцательной аритмии может привести к летальному исходу).

Muumimamma

Однако я отметила для себя и запомнила его приятный побочный эффект: он великолепно выводит воду из организма, и после приема двух таблеток я теряла до килограмма веса. Буду честна: пару раз, когда накануне праздника надо было влезть в узкое платье и слить лишнюю воду из организма, я прибегала к помощи Фуросемида.

zaki

Да, я понимала, что уходит всего лишь лишняя вода (и не только лишняя!), а мой жирок остается со мной, но эта разница на весах в 1 кг меня очень радовала и придавала сил худеть дальше! Фуросемид стал для меня как бы мотиватором худеть дальше и не сдаваться. Ведь я видела результат на весах — отвесы есть, значит можно двигаться дальше.

Авдеева

я пью Фуросемид второй год по 1 таблетки в день…уже привыкла…за 1-й месяц на нем скинула 20 кг…потом еще 10. но вместе с тем я практически ничего не ела.

кошка

Фуросемид — это эффективный препарат для снижения веса. Но стоит учитывать, что приём подобных средств не всегда безопасен для здоровья. В сочетании с диетой и спортом Фуросемид будет отличным помощником при похудении, но перед его применением следует проконсультироваться со специалистом в этом вопросе.