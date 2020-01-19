Медведев назвал нерешенную задачу правительства

Правительство, которое ушло в отставку, не смогло решить задачу роста реальных располагаемых доходов граждан. Об этом сказал бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью программе «Время» на Первом канале.

По словам Медведева, в целом он доволен, как работало правительство под его руководством почти 8 лет. Однако были и трудности, и нерешенные задачи, которыми сейчас предстоит заниматься новому правительству.

«Я имею в виду то, что у нас почти не росли реальные располагаемые доходы. О подобном все говорят, упоминал президент в послании. И это, наверное, ключевая задача для нового правительства», — сказал Медведев.

Он также назвал еще один фактор, который привел к отставке правительства, — это, по его словам, задачи обновления политической системы страны, которые озвучил в своем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин. Кроме того, это фактор времени: российское правительство Медведев возглавлял почти 8 лет. «За новейшую историю РФ такое было первый раз. Я покопался, так сказать, в истории и советского периода, и даже царского, но, скажем прямо, так долго этими вопросами никто не занимался, за исключением отдельных, может быть, совершенно фигур», — отметил Медведев (цитата по РИА «Новости»).

Ранее экс-премьер рассказал, что он останется во главе партии «Единая Россия».

Напомним, Медведев объявил об отставке правительства в полном составе 15 января после послания президента РФ Федеральному Собранию. Российский лидер назначил его заместителем председателя совета безопасности РФ.