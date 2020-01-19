Юлия Тимошенко объявила о начале ликвидации Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в стране начался процесс ликвидации государства, передает RT со ссылкой на телеканал ZIK.

Украина.

Открытые источники в Интернете (ССО)

Причина данного процесса, по словам политика, кроется во влиянии на страну извне и внешнем кураторстве.

«Моя работа и задача — на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдём до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем», — подчеркнула Тимошенко.

Она также отметила, что страна «потеряла период независимости, заменив всё это советами извне».

Тимошенко уверена, что действующий президент Владимир Зеленский ежедневно «принимает антиукраинские законы».

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