Самые интересные факты о птицах с фотографиями и видео

Аисты во время перелётов могут периодически засыпать, не опускаясь на землю, на время до десяти минут. Уставший аист перемещается в центр косяка, закрывает глаза и дремлет, а сохранять направление и высоту полёта в это время ему помогает обострившийся слух. Способность ко сну во время полёта орнитологи также отмечали у чёрных стрижей и тёмных крачек.

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Интересные факты о птицах

1. Людям на данный момент известны 9800 видов пернатых, которые живут на Земле.

2. Наибольшее количество желтков, когда-либо найденных в одном яйце, – девять.

3. Чтобы сварить яйцо страуса вкрутую его нужно кипятить 2 часа!

4. Единственная в мире птица, у которой вообще нет крыльев, это Киви, живущая в Новой Зеландии.

5. Температура тела птиц на 7-8 градусов выше чем у человека. Так как птицы не могут потеть, три четверти вдыхаемого воздуха птица использует для охлаждения.

6. Яйцо колибри самое маленькое в мире. На фото изображено самое большое яйцо (яйцо Эпиорниса), страусиное и самое маленькое яйцо колибри. Эта птица также является самой маленькой птицей на всей планете. Она больше похожа на стрекозу, чем на представителя пернатых. Колибри питается только пыльцой цветов.

7. Перья птицы весят больше чем ее скелет.

8. Самые большие яйца в мире несли недавно истребленные мадагаскарские птицы – Эпиорнисы. Вес одного яйца составлял 7,5-8 кг против страусиного яйца весом 1,65 кг. Рост самого крупного вида Эпиорнисов равнялся росту взрослого слона. На фото ниже изображены размеры самой большой в мире птицы по сравнению с человеком.

9. Сердце птицы бьется 400 раз в минуту во время отдыха и 1000 раз во время полета.

10. Во время охоты сокол сапсан может достигать скорости более 320 км/ч.

11. Наибольшая по размерам птица в мире – страус, который имеет рост от 2 м. Они очень быстро бегают и развивают скорость до 60 км/ч. Вес этой птицы составляет более 130 кг. Страусы распространены в Австралии, Африке и Азии. Они могут даже напасть на человека, если почувствуют угрозу для своих птенцов.

12. Пингвины, страусы, казуары, киви и додо не могут летать.

13. Почему птицы летают в V-образном ключе? Все это для экономии энергии. Первой, как правило, летит самая опытная и старшая птица, которая принимает всю нагрузку на себя. Позади первой птицы по бокам создаются два воздушных потока в которых летят последующие члены стаи с меньшими энергозатратами.

14. Всего во всем мире существует 6 видов ядовитых птиц. Большинство из них – пять видов – относятся к дроздовым мухоловкам. Еще их называют Питаху. Обитают эти существа в Новой Гвинее. Ядовиты они тем, что на теле содержат сильнейший яд в мире под названием батрахотоксин. Однако то количество, которое содержится на птице, не способно убить человека и, при попадании в дыхательные пути, может вызвать лишь острый приступ кашля.

15. Наиболее распространенные птица на земле это куры.

16. Самая тяжелая по весу птица из тех, которые могут летать, — это дудак и африканская дрофа. Последняя водится в Африке, дудак же в Азии и Европе. Дрофа – почти тоже, что и дудак. Эти две птицы достигают размеров в 20 килограмм. Эту массу не просто удержать в воздухе, поэтому для взлета им необходимо разбежаться. Несмотря на тяжелый подъем, полет у этих птиц необычайно красив.

17. Самый большой представитель пернатых, который умеет летать, — кондор. У него размах крыльев иногда достигает 3х метров. Вес довольно большой – около 15 кг. Этому гиганту непросто взлететь. Как и дудак, кондору необходимо хорошо разбежаться, и лишь потом, сильно размахивая могучими крыльями, он может взлететь. Поднимается он на гигантские высоты – до 10 километров ввысь.

18. Птицы произошли от динозавров.

19. Самый большой размах крыла имеет странствующий альбатрос. В 1965 моряки корабля «Элтанин» поймали самца альбатроса, когда проплывали между Австралией и Новой Зеландией. Размах крыла этой птицы составил невероятную длину – 3 метра 63 см. Альбатросы всю жизнь питаются только рыбой, а их большие крылья очень мешают при взлете с воды.

20. Птицы имеют притупленное чувство вкуса по сравнению с другими животными. Наука до сих пор не может окончательно доказать что все птицы имеют обоняние.

21. Форма клюва птицы прямо соответствует типу пищи, которую он употребляет в дикой природе

22. Императорский пингвин изредка может голодать даже 9 недель, пока высиживает будущее потомство. Для него совсем не страшен холод до 50-60 градусов.

23. Самой «умной» птицей можно назвать воробья, потому как у него на 100 грамм массы тела приходится 4,37 граммов мозга, в то время, когда у лошади – 0,1 г/кг, а у крокодила – не более 0,007 г/кг.

24. Оказывается, что розовые фламинго по своему окрасу далеко не розового цвета. Этот необычный оттенок пера придают им зеленые водоросли, которые становятся розового цвета во время переваривания.

25. Зоб самки и самца голубя выделяет самое настоящее «птичье молоко».

26. В Южной Америке живут удивительные представители пернатого семейства, привлекающие внимание разных ученых еще с прошлого столетия. Это гоацианы. Их гнезда расположены на ветвях деревьев у воды, птенцы ведут странный образ жизни, который необычайно схож с поведением древних птиц. На кончиках крыльев у них присутствуют коготки, которые помогают им взбираться на дерево, опираясь при этом на хвост. Если опасность на опасно близком расстоянии, гоацианы бросаются камнем вниз, затем в парящем полете лавируют по лесу и садятся на водную гладь, используя при этом крылья для ныряния, а ноги – в качестве весел.

27. Чайки могут пить соленую воду, потому как у них гланды способны фильтровать соль.

28. Утки, индейки и куры могут высиживать яйца даже во время транспортировки гнезда в другое место. Однако гусыни насиживают только там, где построили гнездо. После перемещения гнезда в другое место, гусыня скорее всего откажется дальше высиживать яйца.

29. Если взять и прижать голову курицы к полу и начертить прямую от клюва, то курица впадет в гипноз, она будет постоянно непрерывно смотреть только на эту линию, а время оцепенения иногда составляет до получаса. Некоторые из ученых связывают именну эту способность с тем, что курицы при приближении угрозы притворяются метрвыми.

Птицы, как и любые другие классы живых существ на планете, обладают массой необычных способностей, которые чрезвычайно заинтересовывают нас, людей. Благодаря этой статье, мы надеемся, вы смогли немного окунуться в этот прекрасный мир пернатых и узнали много нового и интересного.

© Inga Korneshova

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Много красивых фотографий с птицами

Самая летающая птица

Черный стриж может находиться в воздухе 2-4 года. В течение всего этого времени он спит, пьет, ест и даже спаривается на лету. Молодой стриж, вставший на крыло, пролетает, вероятно, 500000 км прежде, чем впервые приземлиться.

Самая маленькая птица

Самая маленькая птица — колибри-пчелка. Самцы колибри-пчелки, обитающей на Кубе и на о.Пинос, весят 1,6 г, а их длина равна 5,7 см. Половину длины составляют хвост и клюв. Самки несколько крупнее.

Самая мелкая среди хищных птиц — черноногий сокол-крошка из Юго-Восточной Азии и белогрудый сорокопут из северо-западной части о.Борнео. Средняя длина тела у обоих видов составляет 14-15 см, включая хвост длиной 5 см, а вес около 35 г.

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Самый долгий перелет у птицы

Обыкновенная крачка покинула свое гнездо на берегу озера в Финляндии около 15 августа 1996 г. и была поймана 24 января 1997 г. вблизи озер в Гипсленде, шт. Виктория, Австралия. Она пролетела 25750 км.

Самая старая птица

Максимальный возраст для птиц, живущих на воле, равен 45 годам. В 1951 г. на о.Айнхоллоу, Оркнейские о-ва, Великобритания, был окольцован глупыш, которого с тех пор видели там ежегодно.

Сибирский белый журавль по кличке Вулф, содержавшийся в Международном фонде охраны журавлей, расположенном в Барабу, шт. Висконсин, США, дожил, как сообщают, до 82 лет. Птица погибла в конце 1988 г. после того, как, отгоняя посетителя, сломала клюв.

Свыше 80 лет прожил самец большого желтохохлого какаду по кличке Коки, умерший в Лондонском зоопарке в 1982 г. Это максимальный возраст среди птиц, установленный с абсолютной достоверностью.

Кроме страусов, которые иногда доживают до 68 лет, долгожителем среди домашних птиц является гусь, доживающий обычно до 25 лет. В 1976 г. умер гусак по кличке Джордж, доживший до 49 лет и 8 мес.

Самые дорогие попугаи

Малый гиацинтовый ара практически бесценен, так же как и голубой ара, хотя пара размножающихся гиацинтовых ара может стоить примерно 35000 ф. ст.

Самая тяжелая из летающих птиц

Самыми тяжелыми летающими птицами являются африканская большая дрофа, обитающая в Северо-Восточной и Южной Африке, и дудак, обитающий в Европе и Азии. Имеются достоверные данные о дудаках весом 18 кг, хотя есть и неподтвержденные сведения о самце дудака весом 21 кг, подстреленном в Маньчжурии, который был слишком тяжел, чтобы летать.

Самая тяжелая хищная птица — это андский кондор. Самцы в среднем весят 9-12 кг при размахе крыльев 3 м и более. Самец калифорнийского кондора, чучело которого хранится в Калифорнийской академии наук в Лос-Анджелесе, США, как утверждают, весил при жизни 14,1 кг.

Самый большой размах крыльев

Самый большой размах крыльев отмечен у странствующего альбатроса. 18 сентября 1965 г. командой антарктического исследовательского судна Элтанин, принадлежавшего военно-морскому флоту США, в Тасмановом море был пойман очень старый самец с размахом крыльев 3,63 м.

Птица — самый быстрый бегун

Самой быстрой нелетающей птицей признан африканский страус, который, несмотря на большую массу, может в случае необходимости развивать скорость до 72 км/ч.

Птица – самый быстрый летун

Наблюдения, похоже, подтверждают, что сапсан способен развивать максимальную скорость до 200 км/ч, когда он камнем бросается вниз с большой высоты, защищая свою территорию или охотясь на птиц в воздухе.

Птица – самый быстрый пловец

Папуанский пингвин может плыть со скоростью до 27 км/ч.

Самое глубокое погружение

Наибольшая глубина погружения среди птиц была зафиксирована в 1990 г. в море Росса, у берегов Антарктиды. Один из императорских пингвинов нырнул тогда на глубину 483 м.

Птица с большими лапками

В Китае мужчина обнаружил, что у одной из его птиц неестественно большие лапки.

Некий Сун из провинции Джилин говорит, что необычное животное ему подарил неизвестный, который остановился в его ремонтной мастерской, чтобы устранить неполадки в своем автомобиле.

У птицы вполне обычные красный клюв, черная спинка и белый живот. Незаурядны ее лапки – неестественно большие, зеленого окраса.