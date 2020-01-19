Негативные мысли порождают низкие вибрации

Мы способны выбирать собственные мысли. Но снова и снова позволяем им управлять нами, а не наоборот. Как мы сможем контролировать свою жизнь, если даже неспособны контролировать мысли в своей голове?

Эзотерика

Автор Редакция На чтение 4 мин. Просмотров 5 Опубликовано 19.01.2020

Весь мир состоит из энергии. На молекулярном уровне все состоит из длинных волн, которые вибрируют на различных частотах. Человеческий мозг обладает способностью считывать эти частоты и преобразовывать их в то, что мы воспринимаем как нашу физическую реальность. Благодаря процессам, происходящим в нашей нервной системе, мы обладаем способностью идентифицировать объекты и людей.

Помимо физической существуют и другие формы энергии. Речь идет о нефизических видах энергии, которые также окружают нас. Причем некоторые из них находятся внутри нашего ума – в форме мыслей. Поэтому можно сказать, что наши мысли также обладают вибрациями, которые меняются в зависимости от качества наших мыслительных процессов.

Итак, каждая наша мысль имеет определенную вибрацию. Счастливые и позитивные мысли обладают более высокой частотой, в то время частота грустных и негативных мыслей находится на более низком уровне. Нам необходимо с осторожностью подходить к нашему мыслительному процессу, потому что качество наших мыслей создает коллективную вибрацию. Если у нас в голове царят позитивные мысли, наша общая вибрация будет высокой. И напротив, если большая часть наших мыслей пропитана негативом, то наша общая вибрация будет низкой.

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Часто для того, чтобы понять Закон притяжения, нам приходится изучать собственные мысли. Некоторые считают этот закон мифом, но если вы изучите энергии и принципы их существования, то поймете, что в таком законе действительно есть истина.

Чем больше вы фокусируетесь на мысли, тем сильнее становятся ее вибрации. При этом усиливается ее способность притягивать энергии той же вибрации. Вот почему нас всегда предостерегают от культивации в нашем сознании негативных мыслей, поскольку они притягивают в нашу жизнь негативные события.

Конечно, формально мы не жалуемся каждый день. Но на самом деле мы зачастую делаем это неосознанно. Жалобы – это форма негативной мысли, и мы настолько интегрировали их в нашу повседневную жизнь, что они уже превратились в нашу ежедневную мантру. Вот примеры этих, казалось бы, безобидных аффирмаций:

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– Я плохо себя чувствую. (У меня болит голова./У меня болит живот).

– Я очень голоден!

– Эта работа – самая плохая из всех.

– Погода сегодня мерзкая.

– Движение на улице было таким ужасным!

– Я чувствую себя очень напряженно.

– Все хорошие мужчины либо женаты, либо геи.

– Я жирная.

– Это поколение такое ужасное. Мы были совсем другими.

Все эти утверждения кажутся вам знакомыми, верно? Если вы обнаружите, что используете эти аффирмации слишком часто – это должно стать для вас сигналом. Независимо от того, насколько «нормальными» и безвредными кажутся вам эти жалобы, они все равно оказывают глубокое воздействие на наш разум в самой долгосрочной перспективе.

Мало-помалу, произнося все эти жалобы, мы выстраиваем фундамент негативного мышления. Хотите узнать, культивируете ли вы сами негативное мышление? Тогда задайте себе эти вопросы:

Вы часто жалуетесь?

Вам нравится рассуждать о том, что с этим миром что-то не так?

Есть ли у вас привычка критиковать других людей?

Склонны ли вы винить других людей?

Чувствуете ли вы себя жертвой и часто ли говорите о своих проблемах?

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Если вы ответили «да» хотя бы на один из этих вопросов, значит пришло время взять мышление под контроль. Дело в том, что мы можем выбирать собственные мысли. Но снова и снова позволяем нашим мыслям управлять нами, и это неправильно.

Мы являемся хозяевами своего ума и в конечном счете своей жизни. Как мы сможем контролировать свою жизнь, если даже неспособны контролировать мысли в своей голове?

Возьмите свою жизнь под контроль. Пообещайте себе культивировать позитивные мысли, и очень скоро вы заметите, как ваша жизнь изменилась к лучшему.

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