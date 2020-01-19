Врачи поделились рекомендациями по профилактике рака желудка

Рак желудка — одна из самых страшных и довольно распространенных на сегодняшний день болезней. Согласно статистике, он находится на шестом месте среди онкологических заболеваний. Полностью защитить себя от болезни невозможно, но если придерживаться советов врачей по профилактике, можно существенно сократить риски развития рака.

Медики небезосновательно полагают, что одна из главных причин рака желудка — неправильное питание. Поэтому они советуют полностью исключить из рациона соления, копчености и острые продукты. Связь развития болезни с рационом доказана. Среди других факторов, которые могут спровоцировать появление злокачественной опухоли — наследственность, курение, полипы в желудке, анемия, длительное воспаление в желудке и дефицит овощей и фруктов в рационе.

Медики обращают внимание на то, что защитить себя от прогрессирования страшной болезни можно, если регулярно проходить обследование у гастроэнтеролога. В этом случае болезнь можно выявить на ранней стадии — тогда шансы на излечение высоки. Особенно важны регулярные визиты к гастроэнтерологу для людей, которым уже исполнилось 50 или более лет.

Медики советуют всем россиянам следить за своим весом и держать его в норме, не переедать. Кроме того, как отмечает «МедикФорум», важны регулярные физические упражнения. Они помогают наладить работу пищеварительного тракта, улучшают обменные процессы в организме.

Рацион в обязательном порядке стоит разнообразить фруктами и овощами. Причем, главный упор — именно на разнообразии. Врачи считают, что ежедневно следует съедать 5 разных видов овощей и фруктов. Если придерживаться этого правила, то риск рака желудка можно существенно снизить.