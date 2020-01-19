Конор одержал первую победу после проигрыша Хабибу

Конор Макгрегор победил Дональда Серроне нокаутом в первом раунде.

Конор Макгрегор выиграл первый бой после разгрома, который учинил ему россиянин Хабиб Нурмагомедов в октябре 2018 года. Ирландский спортсмен вернулся в бои без правил отправив в нокаут американского бойца Дональда Серроне

Победу Конор одержал в первом же раунде на турнире UFC 246, нанеся Серроне нокаутирующий удар. Это было центральное событие UFC 246 и одновременно самое непродолжительное. Всего 40 секунд потребовалось Макгрегору. Он яростно атаковал американца, вошел в клинч, ударив соперника плечом. Серроне пропустил сильнейший удар ногой и был повержен.

Теперь Макгрегор получил шансы выйти на реванш с Хабибом, отомстить за поражение и вернуть себе звание чемпиона UFC в легком весе. Менеджер Макгрегора Оди Аттар считает, что бой его подопечного с Хабибом Нурмагомедовым стоило бы провести в России.