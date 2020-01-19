Как прошли крещенские купания в Татарстане: фоторепортаж

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В ночь с 18 на 19 января верующие отметили православный праздник Крещение Господня. Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан возглавил божественную литургию в Троицком соборе Раифского Богородицкого мужского монастыря. После был совершен крестный ход до иордани на Раифском озере, где митрополит совершил чин высокого освящения воды. Затем верующие могли совершить омовение.

Как прошли крещенские купания в Татарстане: фоторепортаж

Как прошли крещенские купания в Татарстане: фоторепортаж

Как прошли крещенские купания в Татарстане: фоторепортаж

Как прошли крещенские купания в Татарстане: фоторепортаж

В 2020 году в Татарстане для крещенских купаний оборудовали более 120 мест, часть из которых находится на озерах и реках. В Казани верующие могли совершить омовение (помимо Раифского озера) в открытых водоемах около Никольского храма (в поселке Красная Горка) и храма Казанской иконы Божией Матери (в поселке Мирном), а также в закрытой купели в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» в поселке Савиново. Из-за аномально теплой погоды в этом году были отменены купания на одном из самых популярных мест для омовения — на Казанке в районе храма-памятника в честь Нерукотворного Образа Спасителя.

Как прошли крещенские купания в Татарстане: фоторепортаж

Как прошли крещенские купания в Татарстане: фоторепортаж

Как прошли крещенские купания в Татарстане: фоторепортаж

Как прошли крещенские купания в Татарстане: фоторепортаж

Как прошли крещенские купания в Татарстане: фоторепортаж

Омовение в иордани на Раифском озере можно будет совершить также 19, 20 и 21 января.

Как прошли крещенские купания в Татарстане: фоторепортаж

Как прошли крещенские купания в Татарстане: фоторепортаж