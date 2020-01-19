Как прошли крещенские купания в Татарстане: фоторепортаж

В ночь с 18 на 19 января верующие отметили православный праздник Крещение Господня. Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан возглавил божественную литургию в Троицком соборе Раифского Богородицкого мужского монастыря. После был совершен крестный ход до иордани на Раифском озере, где митрополит совершил чин высокого освящения воды. Затем верующие могли совершить омовение.

В 2020 году в Татарстане для крещенских купаний оборудовали более 120 мест, часть из которых находится на озерах и реках. В Казани верующие могли совершить омовение (помимо Раифского озера) в открытых водоемах около Никольского храма (в поселке Красная Горка) и храма Казанской иконы Божией Матери (в поселке Мирном), а также в закрытой купели в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» в поселке Савиново. Из-за аномально теплой погоды в этом году были отменены купания на одном из самых популярных мест для омовения — на Казанке в районе храма-памятника в честь Нерукотворного Образа Спасителя.

Омовение в иордани на Раифском озере можно будет совершить также 19, 20 и 21 января.