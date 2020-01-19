Ничего необычного: Медведев рассказал россиянам, как нужно относиться к его отставке

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев считает отставку федерального правительства обычным явлением.

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково.

Анна Зайкова.

Как заявил экс-глава кабинета министров в интервью Первому каналу, к отставке правительства следует относиться «абсолютно спокойно».

«В этом нет ничего необычного. Это происходит во всем мире, происходит и в нашей стране. Может, в последние годы это не было очень часто, но тем не менее это совершенно обычное событие», — подчеркнул бывший премьер.

Также он раскрыл секрет, что при формировании правительства президент и премьер «обсуждают вопросы не только назначения кабинета, но и вопросы потенциальной отставки».

«Это совершенно нормально», — заметил Медведев.

Напомним, что Дмитрий Медведев и правительство РФ подали в отставку 15 января после оглашения Владимиром Путиным послания Федеральному собранию.

Новым премьер-министром России стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин.

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