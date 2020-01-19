Водохреще 2020: чого у жодному разі не можна робити 19 січня

19 січня християни відзначають одне з найбільших релігійних свят – Водохреще або Хрещення Господнє.

Це свято пов’язане з водохрещам Ісуса в річці Йордан. Вважається, що 19 січня душа вірянина може очиститися від гріхів, а тіло – від хвороб, — пише Сьогодні.

За традицією, напередодні свята і безпосередньо 19 січня люди святять воду. У річках, озерах та інших водоймах прорубують ополонку (йордань) у вигляді хреста або кола, неподалік від якої встановлюють аналой і дерев’яний хрест з крижаним голубком, який символізує Святий Дух.

Набрану у Водохреща воду з освячених джерел зберігають до наступного свята Водохреща. При необхідності її потрібно пити натщесерце. Також на Водохреща готують кутю – зі злаків або рису, з горішками і сухофруктами. Деякі додають за смаком мед і мак.

Водохреща 2020: чого не можна робити



— Заборонено позичати гроші, інакше до наступного року в родині не буде достатку.

— 19 січня не можна займатися важкою роботою, прибирати і прати, щоб не опоганити воду. Також в свято не варто займатися рукоділлям (вишивати, шити, плести).

— Не можна вживати спиртні напої.

— З Водохреща заборонено ворожити, щоб не накликати нещастя і гіршу долю. Востаннє день святочних ворожінь доводиться на 18 січня.

— Деякі цікавляться, чи можна стригтися на Водохреща? Як і в інше церковне свято, робити цього небажано, щоб не зістригти свою долю. Те ж стосується й інших маніпуляцій з ножицями, наприклад, манікюру.

— Не можна пірнати в ополонку на Водохреща до сповіді і причастя.

— Не можна плакати і сваритися. Той, хто проливає сльози на Водохреща, буде нещасним весь рік.

-На Водохреща категорично не можна ворожити. До того ж, церква взагалі рекомендує не захоплюватися ворожінням, адже це великий гріх.

Прикмети на Водохреща 2020



Відлига на Водохреща обіцяє неприємності і складний рік. Саме тому наші предки раділи «хрещенським морозам».

Наші предки вірили, що якщо в ніч з 18 на 19 січня піде сніг, значить, буде хороший урожай.

Чим похмурішим буде день, тим тепліше і ясніше гряде літо.

Якщо на Хрещення вдарять сильні морози, рік буде посушливим.

Заметіль віщує затяжну зиму та пізній початок літа.