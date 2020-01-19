Назван ТОП-5 подержанных иномарок за 750 тыс. рублей

При наличии бюджета в 750 тысяч рублей, вторичный рынок может предложить довольно обширный список моделей, которые стоит купить за эти деньги. Конечно, можно остановиться на автомобиле бюджетного класса, который за указанную цену будет «свеженьким» и с небольшим пробегом. Однако, обычно, располагая 750 тыс. рублей, человек хочет нечто более интересное, комфортное и классом повыше. «Автоновости дня» при участии экспертов составили ТОП-5 интересных и надежных авто за 750 тысяч рублей на вторичном рынке РФ.

Skoda Yeti

Отличный выбор для тех, кому нужен удобный городской кроссовер с просторным и трансформируемым салоном. Для людей семейных лучше всего подойдет вариант с дизельным мотором, который обладает умеренным «аппетитом», а вот любителям динамичной езды лучше подыскать 1.8-литровый турбовариант.

Если говорить о моторах подробнее, то 2.0-литровый турбодизель имеет мощность в 140 лошадиных сил. А 1.8-литровый бензиновый мотор с наддувом выдает 150 «лошадок». Из адекватных моторов можно еще порекомендовать 1.4-литровый на 125 «лошадей».

Nissan X-Trail

Еще один кроссовер, только уже от японцев из Nissan. За указанную цену можно найти второе поколение дорестайл. Данная модель обладает приличной проходимостью как для кроссовера, вместительным салоном и багажником, а также привычной панелью приборов, расположенной перед водителем (в отличие от первой генерации модели).

Под капотом X-Trail встречаются бензиновые и дизельные моторы на 2.0 и 2.5 литра. Интересно, что двухлитровый турбодизель мощнее бензинового и выдает 150 л.с. против 140 л.с. Впрочем, есть еще 2.5-литровый бензиновый агрегат на 170 «лошадок».

Volkswagen Jetta

Шестое поколение немецкого седана вполне заслуженно называют «маленьким Пассатом». Автомобили схожи даже по дизайну, а техническая начинка и вовсе во многом почти идентична. Volkswagen Jetta разве что не положена линейка самых мощных силовых агрегатов, в остальном же это хорошо оснащенный и комфортный седан.

Выбор силовых агрегатов для Jetta шестой генерации ограничивается моторами на 1.4 и 1.6 литра. Первый в зависимости от степени турбонаддува выдает 125 либо 150 лошадиных сил. Атмосферный 1.6-литровый вариант может похвастать лишь 105 «лошадками».

Mitsubishi ASX

Компактный кроссовер первого поколения отлично подойдет тем, кто большую часть времени планирует ездить в пределах городской черты. Авто не обладает выдающейся проходимостью, зато позволяет уверенно себя чувствовать зимой на скользкой дороге, особенно с версией на полном приводе.

Для Mitsubishi ASX доступны только бензиновые силовые агрегаты, зато их целых три. Базовый 1.6-литровый мотор выдает мощность в 120 лошадиных сил. Более мощный 1.8-литровый агрегат развивает 140 л.с., а «топовый» 2.0-литровый имеет мощность в 150 «лошадей» и комплектуется полноприводной трансмиссией.

Skoda Octavia

Чешский лифтбэк в кузове А7 зарекомендовал себя как вполне надежный, практичный и комфортный автомобиль. Конечно, за 750 тысяч не так просто найти «седьмую» Skoda Octavia с приличным мотором, однако, такие варианты на рынке есть. Отметим, что в целом выбор мотором для данной модели весьма обширен и включает в себя как бензиновые, так и дизельные агрегаты.

Все начинается с прозаичного 1.2-литрового мотора на 105 «лошадей», которого явно маловато для такого авто, как и 1.6-литрового 110-сильного MPI. Оптимальный вариант – это 1.4 и 1.8-литровые двигатели мощностью от 140 до 180 «лошадей». Неплох также и 2.0-литровый турбодизель на 150 лошадиных сил.

Отметим, что все вышеперечисленные модели являются весьма надежными и проверенными временем автомобилями, которые можно смело иметь на примете, подбирая вариант за 750-800 тысяч рублей.